Ramsey e Bale guidano il Galles a Euro 2020: il Belgio fa 10 su 10, triplette per Gnabry e Wijnaldum

Tutte le qualificate a Euro 2020

ITALIA (1a girone J)

FINLANDIA (2a girone J)

INGHILTERRA (1a girone A)

REPUBBLICA CECA (2a girone A)

UCRAINA (1a girone B)

PORTOGALLO (2a girone B)

GERMANIA (1a girone C)

PAESI BASSI (2a girone C)

SVIZZERA (1a girone D)

DANIMARCA (2a girone D)

CROAZIA (1a girone E)

GALLES (2a girone E)

SPAGNA (1a girone F)

SVEZIA (2a girone F)

POLONIA (1a girone G)

AUSTRIA (2a girone G)

FRANCIA (1a girone H)

TURCHIA (2a girone H)

BELGIO (1a girone I)

RUSSIA (2a girone I)

Gruppo C

Germania-Irlanda del Nord 6-1 (7' M.Smith; 19', 47' e 60' Gnabry, 43' e 73' Goretzka, 90+1 Brandt)

Paesi Bassi-Estonia 5-0 (6', 66' e 78' Wijnaldum, 18' N.Aké, 87' Boadu)

Germania e Paesi Bassi già qualificate, ma le due squadre si sfidavano a distanza per il primato in classifica. I Paesi Bassi vincono per 5-0 grazie a una tripletta di Wijnaldum, ma la Germania risponde presente con un clamoroso 6-1 sull’Irlanda del Nord, che fino alla giornata precedente era ancora in corsa per il passaggio del turno. Segna Smith il vantaggio per gli ospiti, ma poi arrivano la tripletta di Gnabry e la doppietta di Goretzka.

La classifica: Germania 21 punti, Paesi Bassi 19, Irlanda del Nord 13, Bielorussia 4, Estonia 1.

Leon Goretzka - Serge GnabryImago

Gruppo E

Galles-Ungheria 2-0 (15' e 47' Ramsey)

Slovacchia-Azerbaigian 2-0 (19' Bozenik, 86' Hamsik)

Ancora tre squadre in corsa per il passaggio del turno, oltre alla Croazia già qualificata. La Slovacchia ci prova con le reti di Bozenik e di capitan Hamsik, ma a centrare il pass per Euro 2020 è il Galles, trascinato da un grandissimo Aaron Ramsey che realizza una doppietta nello scontro diretto casalingo contro l’Ungheria. Sul primo gol c’è anche l’assist di Bale, e dire che al Real Madrid lo davano per infortunato...

La classifica: Croazia 17 punti, Galles 14, Slovacchia 13, Ungheria 12, Azerbaigian 1.

Aaron Ramsey, GallesGetty Images

Gruppo G

Polonia-Slovenia 3-2 (3' Szymanski; 13' Matavz; 54' Lewandowski; 61' Ilicic; 81' Goralski)

Macedonia del Nord-Israele 1-0 (45+2 B.Nikolov)

Lettonia-Austria 1-0 (65' Oss)

Situazione già ben definita, ma la Polonia ci teneva a chiudere con una vittoria e arriva il 3-2 sulla Slovenia firmato Szymanski, Lewandowski e Goralski. Nella Slovenia c’è il gol di Ilicic, ma nel finale viene espulso Kurtic. La Macedonia di Elmas batte in casa Israele, mentre l’Austria cade in Lettonia per 1-0.

La classifica: Polonia 25 punti, Austria 19, Macedonia del Nord e Slovenia 14, Israele 11, Lettonia 3.

Gruppo I

Belgio-Cipro 6-1 (14' Ioannou; 16' e 67' Benteke, 35' e 41' De Bruyne, 44' Carrasco, 51' aut. Christoforou)

San Marino-Russia 0-5 (3' Kuzyaev, 19' S.Petrov, 49' Aleksey Miranchuk, 56' Ionov, 78' Komlichenko)

Scozia-Kazakistan 3-1 (34' Zainutdinov; 48' e 90+1 McGinn, 64' Naismith)

Anche il Belgio chiude il suo girone di qualificazione con 10 vittorie su 10, proprio come l’Italia. È arrivato anche il 6-1 sul Cipro con le doppiette di Benteke e De Bruyne. La Russia chiude invece al 2° posto con un 5-0 sul campo di San Marino, mentre la Scozia vince in rimonta 3-1 sul Kazakistan.

La classifica: Belgio 30 punti, Russia 24, Scozia 15, Cipro e Kazakistan 10, San Marino 0.