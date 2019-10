Ricardo Rodriguez sbaglia un rigore, ma la Svizzera vince 2-0 sull'Irlanda. Quasi fuori la Bosnia

Le qualificate a Euro 2020

ITALIA (1° nel gruppo J)

INGHILTERRA (1° nel gruppo A)

UCRAINA (1° nel gruppo B)

SPAGNA (1° nel gruppo F)

POLONIA (1° nel gruppo G)

BELGIO (1° nel gruppo I)

RUSSIA (2° nel gruppo I)

Gruppo D

-Svizzera-Irlanda 2-0 (16' Seferović, 90+3 Edimilson Fernandes)

-Gibilterra-Georgia 2-3 (10' Kharaishvili, 21' Kankava; 66' Casciaro, 74' Chipolina; 84' Kvilitaia)

Ricardo Rodriguez - Switzerland v Republic of Ireland - UEFA Euro 2020 Qualifier - Getty ImagesGetty Images

Tutto di nuovo in gioco nel gruppo D con la vittoria della Svizzera per 2-0 grazie ai gol degli ex italiani Seferovic (gran sinistro da fuori) e Edimilson Fernandes. Nel mezzo il rigore sbagliato da Ricardo Rodriguez che si fa parare il penalty da Randolph dopo il rosso comminato a Coleman. Nell'altra partita del girone c'è il guizzo della Georgia in casa di Gibilterra e si porta a quota 8 in classifica.

La classifica: Irlanda e Danimarca 12 punti, Svizzera 11, Georgia 8, Gibilterra 0.

Gruppo F

-Svezia-Spagna 1-1 (50' Berg; 90+2 Rodrigo) | REPORT |

-Romania-Norvegia 1-1 (62' Mitrita; 90+2 Sorloth)

-Faroe-Malta 1-0 (71' Baldvinsson)

Victor Nilsson Lindelöf - Sweden-Spain - UEFA Euro 2020 Qualifier - Getty ImagesGetty Images

Nonostante l'1-1 in Svezia, in extremis, con il gol di Rodrigo, su assist di Fabian Ruiz, la Spagna riesce ad ottenere il pass per Euro 2020 visto il pareggio della Romania che viene rimontata dalla Norvegia al 92'. L'unica che vince nel girone, sono le Isole Faroe che battono Malta per 1-0, ottenendo un successo che mancava dal 7 settembre 2018, proprio contro Malta...

La classifica: Spagna 20 punti, Svezia 15, Romania 14, Norvegia 11, Faroe e Malta 3.

Video - Italia in verde ma non solo: le 10 divise più strane viste addosso alle Nazionali di calcio 01:51

Gruppo G

-Israele-Lettonia 3-1 (16' e 42' Dabbur, 26' Zahavi; 40' Kamess)

Con questo successo l'Israele si porta a quota 11 punti, rimanendo ancora in corsa per l'accesso a Euro 2020 (anche se molto improbabile). Mattatore del match - nella vittoria contro la Lettonia - il solito Dabbur che piazza due reti, a segno anche Zahavi che resta in testa alla classifica marcatori delle qualificazioni con 11 reti.

La classifica: Polonia 19 punti, Austria 16, Macedonia del Nord, Slovenia e Israele 11, Lettonia 0.

Zahavi - Israel-Austria - UEFA Euro 2020 Qualifier - Getty ImagesGetty Images

Gruppo J

-Liechtenstein-Italia 0-5 (2' Bernardeschi, 70' e 90+ 2 Belotti, 77' Romagnoli, 82' El Shaarawy) | REPORT | PAGELLE |

-Finlandia-Armenia 3-0 (31' F.Jensen, 61' e 88' Pukki)

-Grecia-Bosnia 2-1 (30' Pavlidis; 35' Gojak; 88' aut. A.Kovacević)

Greece-Bosnia - UEFA Euro 2020 Qualifier - Getty ImagesGetty Images

Grazie al 3-0 sull'Armenia, la Finlandia è vicinissima al passaggio a Euro 2020. È quindi addio per la Bosnia che cade in Grecia per 2-1, beffata dall'autorete di Kovacević all'88'. Dzeko non era in campo dopo l'infortunio, 90 minuti per Pjanic.

La classifica: Italia 24, Finlandia 15, Armenia e Bosnia 10, Grecia 8, Liechtenstein 2.