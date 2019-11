La vittoria contro la Bosnia fa segnare un record importante per la Nazionale italiana e, soprattutto, per Roberto Mancini. È la 9a vittoria nell’anno solare 2019, 9 vittorie su 9 nel girone di qualificazione agli Europei 2020 e per Mancini è la 10a vittoria consecutiva, considerando anche il successo contro gli Stati Uniti, in amichevole, del novembre scorso.

Le 10 vittorie consecutive dell'Italia

Partite Risultato Italia-Stati Uniti 1-0 Italia-Finlandia 2-0 Italia-Liechtenstein 6-0 Grecia-Italia 0-3 Italia-Bosnia 2-1 Armenia-Italia 1-3 Finlandia-Italia 1-2 Italia-Grecia 2-0 Liechtenstein-Italia 0-5 Bosnia-Italia 0-3

" Abbiamo superato un mito, e questo non può che far piacere. [Roberto Mancini dopo Bosnia-Italia] "

Mancini supera così il record di successi di Vittorio Pozzo che fece segnare le 9 vittorie consecutive tra il 1938 e il 1939 (dal 15 maggio 1938 al 26 marzo 1939). Come ricorda lo stesso Mancini, però, quelle furono vittorie importanti perché arrivò il Mondiale del 1938, il 2° consecutivo per gli azzurri.