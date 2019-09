Ronaldo a segno nel poker del Portogallo in Serbia; Francia e Inghilterra ok

Grande vittoria in trasferta per il Portogallo di Cristiano Ronaldo nelle sfide di qualificazione a Euro 2020. I lusitani hanno battuto la Serbia 4-2, con i gol di Carvalho, Guedes, CR7 e Silva. Per i serbi a segno Milenkovic e Mitrovic.

L'attaccante bianconero ha segnato il gol del momentaneo 1-3 con delizioso tocco sotto di esterno destro a beffare il portiere avversario su innesco di un ispiratissimo Bernardo Silva: CR7, però, in posizione sospetta e probabilmente oltre la linea dell'ultimo difensore. Il gruppo B al momento è dominato dall'Ucraina (0-3 in Lituania, a segno anche l'atalantino Malinovskyi), prima a quota 13 punti proprio davanti al Portogallo (5 punti, con due match da recuperare rispetto alla capolista).

Bene anche la Francia, che ha battuto 4-1 l'Albania in casa. Doppietta dell'ex juventino Coman e gol di Giroud e del debuttante Ikone per i francesi (Griezmann ha sbagliato un rigore al 37esimo minuto). Gol della bandiera albanese di Cikalleshi su rigore. A Parigi la partita è iniziata in ritardo perché per sbaglio è stato suonato l'inno di Andorra invece di quello dell'Albania, per lo sgomento dei giocatori ospiti.

Infine, vittoria anche per la Turchia, 1-0 con gol di Tufan, proprio contro Andorra, a evitare la colossale figuraccia davanti al pubblico amico.

Gli altri risultati

L'Inghilterra cala il poker e resta a punteggio pieno, tris di Islanda e Ucraina. Nel Gruppo A delle qualificazioni ad Euro 2020 i 'Tre Leoni' battono 4-0 la Bulgaria con la tripletta di Kane (due rigori) e la rete di Sterling. Nel Gruppo H l'Islanda batte in casa 3-0 la Moldavia e si prende provvisoriamente il primo posto in solitaria: decidono Sigthorsson, Bjarnason e l'autorete di Mudrac.