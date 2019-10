Ronaldo fa 699 ma non 700; l'inghilterra cade in Repubblica Ceca, Malinovskiy show

Gruppo B

Arriva il gol numero 699 in carriera da professionista per Cristiano Ronaldo, ma non il 700esimo: dopo il vantaggio lusitano con il tocco sottomisura di Bernardo Silva ci ha pensato infatto CR7 a mettere il risultato in ghiaccio con un vellutato pallonetto a superare l’esteremo difensore lussemburghese. Tris autografato nel finale da Gonçalo Guedes con conclusione deviata.

Il jolly offensivo dell’Atalanta Ruslan Malinovskiy è mattatore assoluto nella serata di qualificazioni europee: nel 2-0 grazie a cui l’Ucraina di Shevchenko ha regolato tra le mura amiche la Lituania consolidando la leadership nel girone.

Ucraina-Lituania 3-0

Portogallo-Lussemburgo 2-0

CLASSIFICA: Ucraina 16, Portogallo 11*, Serbia 7*, Lussemburgo 4, Lituani 1. *= 1 partita in meno.

Gruppo A

Cade l’Inghilterra in casa della Repubblica Ceca nonostante il vantaggio iniziale siglato da Harry Kane dal dischetto: la rimonta ceca porta le firme di Brabec (sugli sviluppi del corner battuto dal sampdoriano Jankto) e del numero 9 Ondrasek con definizione implacabile dall’interno dell’area di rigore a cogliere in controtempo Pickford. Repubblica Ceca al comando del gruppo a braccetto con gli inglesi a quota 12 punti.

Repubblica Ceca-Inghilterra 2-1

Montenegro-Bulgaria 0-0

CLASSIFICA: Inghilterra 12*, Repubblica Ceca 12, Kosovo 8*, Montenegro 3, Bulgaria 3. *= 1 partita in meno

Gruppo H

Olivier Giroud regala alla sua Francia una fondamentale vittoria in Islanda trasformando un penalty al minuto 66 concesso da Rocchi per un fallo di Skulason ai danni della super star Antoine Griezmann. Dopo la partita contro Andorra la Turchia si salva ancora una volta in extremis, questa volta contro l’Albania di Edy Reja grazie alla rete di Tosun. Prima storica di Andorra nelle qualificazioni europee: a farne le spese la Moldavia.

Islanda-Francia 0-1

Turchia-Albania 1-0

Andorra-Moldavia 1-0

CLASSIFICA: Turchia 18, Francia 18, Islanda 12, Albania 9, Andorra 3, Moldavia 3.