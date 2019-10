Ronaldo fa 700 gol in carriera, ma il Portogallo perde 2-1 in Ucraina: Shevchenko a Euro 2020

Numeri da capogiro per Cristiano Ronaldo, ma non basta il suo ennesimo gol in Nazionale per avvicinare il Portogallo a Euro 2020. A staccare il pass per l’Europeo è invece l’Ucraina di Shevchenko che coglie la 6a vittoria in un girone molto impegnativo, trovando un successo prezioso contro i Campioni in carica. Nel primo tempo c’è solo una squadra in campo, quella di casa, che va meritatamente sul 2-0 grazie ai gol di Yaremchuk e Yarmolenko. Nella ripresa c’è la reazione dei lusitani, ma non basta. Il gol di Ronaldo arriva solo su calcio di rigore, con espulsione di Stepanenko, ma nonostante il forcing finale è proprio l’Ucraina a festeggiare. Il Portogallo viene quasi raggiunto dalla Serbia (-1) in classifica, anche se le prossime sfide a Lituania e Lussemburgo non dovrebbero rappresentare un ostacolo per la qualificazione per la squadra di Fernando Santos.

Tabellino

Ucraina-Portogallo 2-1

Ucraina (4-1-4-1): Pyatov; Karavaev, Krivtsov, Matviyenko, Mykolenko (90+4 Plastun); Stepanenko; Yarmolenko, Zinchenko, Malinovskiy, Marlos (63' Konoplyanka); Yaremchuk (73' Kovalenko). Ct: Andriy Shevchenko

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Rúben Dias, Pepe, R.Guerreiro; João Moutinho (56' Bruno Fernandes), Danilo Pereira, João Mário (68’ Bruma); Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Guedes (46' João Félix). Ct: Fernando Santos

Marcatori: 6’ Yaremchuk (U), 27’ Yarmolenko (U); 72’ rig. Cristiano Ronaldo (P)

Assist: Mykolenko (2-0 Yarmolenko)

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

Ammoniti: 25’ Stepanenko, 26’ Pepe, 47’ Yarmolenko, 63’ Rúben Dias, 90+4 Zinchenko, 90+5 Kovalenko

Espulsi: 72’ Stepanenko (U)

La cronaca in 11 momenti

6’ GOL UCRAINA - Padroni di casa in vantaggio con il gol di Yaremchuk che in tap-in supera Rui Patricio dopo la deviazione del portiere portoghese sulla conclusione di Krivtsov sugli sviluppi di un corner.

19’ CHANCE RONALDO - Corner per il Portogallo, si inserisce in area Ronaldo che colpisce con il petto ma non trova la porta. L’arbitro aveva comunque fermato il gioco per il fallo in attaco del portoghese.

27’ GOL UCRAINA - Arriva anche il raddoppio per la squadra di Shevchenko con il gol di Yarmolenko che, solissimo, batte Rui Patricio sull’assist da sinistra di Mykolenko.

30’ DANILO APPENA ALTO - Doppia chance per il Portogallo che va al tiro prima con João Mário poi con Danilo, l’ex Inter viene fermato da Pyatov, l’ex Parma calcia di poco alto sopra la traversa.

41’ OCCASIONE RONALDO - Disimpegna malissimo la difesa dell’Ucraina che concede una chance al Portogallo, ci prova Ronaldo appena fuori dall’area ma sfiora soltanto la traversa.

44’ YARMOLENKO MANCA IL TRIS - Ucraina vicino al 3-0 con Yarmolenko, ma il destro dell’attaccante del West Ham si spegne sul fondo.

52’ ANCORA RONALDO - Primo sussulto della ripresa con una conclusione di Ronaldo dal limite: tiro potente, ma Pyatov risponde presente.

66’ COLPO DI TESTA DI FERNANDES - Buona giocata di Bernardo Silva sulla destra che crossa in mezzo trovando Bruno Fernandes, colpo di testa dell’ex Udinese e Samp che manda di poco alto sulla traversa.

Cristiano Ronaldo - Ucraina-Portugal - Qualifier Euro 2020 - Getty ImagesGetty Images

72’ GOL RONALDO - Il Portogallo la riapre con il preciso rigore di Cristiano Ronaldo che firma l’1-2 dopo il rosso a Stepanenko che aveva colpito di mano in area.

90+2 CHANCE PER RONALDO E PEPE - Conclusione dell’attaccante della Juventus deviata da Pyatov, poi Pepe manca il tap-in per firmare il 2-2.

90+4 TRAVERSA DANILO - Ultima chance per il pareggio, ma Danilo centra in pieno l’incrocio dei pali con un destro da fuori area.