Ronaldo: "Mi sono sacrificato per Juventus e Portogallo. Voi giornalisti create le polemiche"

Ronaldo ha segnato il 99° gol in Nazionale e il Portogallo ha battuto anche il Lussemburgo, ottenendo così la qualificazione per Euro 2020 dove i lusitani potranno difendere il titolo conquistato nel 2016. Missione compiuta per Cristiano Ronaldo che a fine gara, in mixed zone, ha confessato di non essere al meglio nelle ultime settimane, ma di aver tenuto duro per il bene di Juventus e Nazionale...

" Nelle ultime tre settimane sono stato limitato. Non c'è stata polemica da parte mio nel cambio, voi giornalisti avete creato il caso. Chiaro che non mi piace essere sostituito, ma non ero al meglio. Ho cercato comunque di aiutare la Juventus, giocando anche da infortunato. Ho capito il cambio con il Milan perché non stavo bene. Ancora adesso non sono al 100%, ma sono un tipo abituato a sacrificarmi sia per il mio club che per la mia Nazionale. E lo faccio con orgoglio, perché sapevo che avevamo di fronte partite fondamentali e non potevo mancare. [Cristiano Ronaldo in mixed zone] "

Ronaldo ha tenuto duro in queste settimane, ma voleva esserci

" Con la Juventus abbiamo l'Inter che ci mette molta pressione, abbiamo solo un punto di vantaggio in classifica e non ci possiamo permettere mai passi falsi. Con il Portogallo dovevamo vincere queste due partite per centrare l'Europeo, altrimenti eravamo fuori. Non ho mai avuto grandi infortuni. Gioco 50 o 60 partite all'anno, ma una volta o l'altra può succedere qualche imprevisto. Quello che ho adesso è un dolore che non mi permette di dare il 100%. Sapete che non parlo molto con la stampa, ma dovete sempre tirare in mezzo uno tra me e l'allenatore per far polemica. Con la Juve abbiamo vinto e siamo primi, con la Nazionale ci siamo qualificati a Euro 2020. Ora posso pensare a tornare il prima possibile al 100%. [Cristiano Ronaldo in mixed zone] "

"Oggi ho giocato su un campo di patate"

" Ci siamo qualificati. È sempre importante e orgoglioso per me rappresentare la Nazionale. Ancora di più quando raggiungiamo questi obiettivo. Sono molto contento per la vittoria, questo sarà il mio quinto europeo. Partita? È difficile giocare su questi campi, sembrava un campo di patate. Non so come sia possibile che squadre di questo livello giochino su tali campi. Peccato! Non è stato bello, ma abbiamo fatto il nostro lavoro, la priorità era vincere. [Cristiano Ronaldo a ABola] "

Portogallo favorita per l’Europeo? Tornare a vincere l’Europeo?

" La stagione è ancora lunga e molti giocatori di ogni Nazionale cresceranno da qui a giugno. Ora non è anche utile pensarci. Noi non siamo favoriti solo perché abbiamo vinto l’Europeo del 2016. Siamo sicuramente difficili da battere, ma i favoriti sono altri. [Cristiano Ronaldo a ABola] "