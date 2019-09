Sensi: "Avere un centrocampo tecnico con Jorginho e Verratti aiuta tanto"

" Mancini e Conte? Le differenze ci sono, in Nazionale abbiamo meno tempo. Hanno in comune la mentalità vincente, poi ogni allenatore ha il suo modo di vedere il calcio. Conte chiede più verticalizzazione, Mancini meno. Ma la mentalità è quella che conta "

"Sono contento per il mio inizio di stagione con l'Inter, il mister e la squadra mi hanno fatto subito sentire parte di loro", ha dichiarato Sensi parlando di Roberto Mancini e Antonio Conte nel corso di una conferenza stampa dal ritiro di Casteldebole.

" Da me stesso mi aspetto tanto, la tensione sarà sempre la stessa. Ho voglia di giocare come tutti, sono a disposizione e cercheremo di portare a casa i migliori risultati possibili "

"Arrivare all'Inter è stato un sogno, ma la sto vivendo con serenità, concentrazione e ambizione di voler arrivare in alto", ha dichiarato ancora Sensi. "Devo ringraziare società, mister e compagni che hanno creduto in me e mi danno la possibilità di lavorare al meglio", ha ribadito.

"Armenia e Finlandia? Saranno due partite difficili, perchè loro sono più avanti di noi come condizione. Andremo in casa loro, avranno il pubblico che li spingerà. Non dobbiamo sottovalutare avversari che possono esser inferiori, nel calcio più succedere di tutto. Mettendo la concentrazione, l'attenzione e la cattiveria della gare precedenti potremo fare delle cose importanti". Sulla possibilità di giocare in un centrocampo molto tecnico come quello della Nazionale, Sensi aggiunge:

" Avere un centrocampo tecnico, con al fianco Jorginho e Verratti, aiuta. Qui ho già fatto la mezzala, come nell'Inter, mentre a Sassuolo facevo il regista. Io cerco sempre di dare il massimo e sono a disposizione del mister "

A proposito di una struttura fisica non proprio imponente del centrocampo azzurri, Sensi spiega: "Nel calcio di oggi non contano solo fisico ed altezza, è un calcio talmente veloce che l'aspetto fisico è importante ma questo non vuol dire non avere atletismo. In Nazionale, poi, proviamo a proporre calcio tenendo il possesso della palla proprio per non avere questi svantaggi". Infine a chi lo ha già paragonato a giocatori come Xavi e Iniesta, Sensi conclude:

" Sono due fra i migliori centrocampisti di tutti i tempi e questo mi rende felice e orgoglioso "