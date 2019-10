Spagna, gioia nel recupero: l'1-1 in Svezia al 92' regala il pass per Euro 2020

Un gol sporco, nel recupero, in mischia, dopo un secondo tempo molto deludente. A volte bisogna saper vincere anche così, soffrendo e da brutti. Una vittoria in senso metaforico per le Furie Rosse, che dalla 5 giorni scandinava prima in Norvegia e poi in Svezia non va oltre due pareggi. Se a Oslo però era stata beffa nel finale, questa volta per i ragazzi di Robert Moreno è gioia. Una gioia portata dal tap-in sotto porta di Rodrigo, che al 92’ risolve la pratica Svezia con l’1-1 che qualifica la Spagna a Euro 2020 con due turni d’anticipo.

Non che l’impresa sarebbe stata impossibile. Anzi, con una vittoria a metà novembre in casa contro Malta le Furie Rosse avrebbero comunque strappato il pass; ma male di certo non può fare arrivarci con un turno d’anticipo e prendersi, nonostante tutti i problemi offensivi, la qualificazione. Già perché la Spagna stasera ha confermato un po’ i suoi limiti: ovvero una squadra bella, che gioca il solito ottimo calcio di palleggio assolutamente poco incisiva in attacco.

I giocatori della Svezia beffati dopo il gol di Rodrigo al 92' che regala l'1-1 alla Spagna e qualifica a Euro 2020 gli ibericiImago

Il tabellino

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Bengtsson; Larsson, Olsson, Ekdal (83’ Svensson), Forsberg; Berg, Quaison (77’ Isak).

Spagna (4-3-3): De Gea (60’ Kepa); Carvajal (81’ Navas), Albiol, Inigo Martinez, Bernat; Thiago Alcantara (66’ Rodrigo), Rodri, Fabian Ruiz; Oyarzabal, Gerard Moreno, Ceballos.

Gol: 50’ Berg; 90'+2' Rodrigo.

Note – Ammoniti: Ceballos, Fabian Ruiz, Rodri; Olsson, Berg.

Il momento social

La cronaca in 6 momenti chiave

7’ - THIAGO ALCANTARA! OCCASIONE CLAMOROSA! Prima tenta la conclusione dal limite, poi sul rimpallo di fatto può entrare in area da solo: solo davanti a Olsen però Alcantara si piace troppo, prova a saltare anche il portiere e alla fine se la trascina fuori da solo. Spagna vicinissima al vantaggio.

11’ - OLSEN! CHE PARATA! Rodri in mischia va a botta sicura, ma il portiere del Cagliari si supera con un istinto davvero super deviando in corner e dicendo ancora una volta di no.

24’ - Dopo 24 minuti sotto assedio, la Svezia esce dalla sua metà campo e in qualche modo riesce a conquistare un corner: il primo, naturalmente, della sua partita.

33’ - QUAISON! OCCASIONE SVEZIA! Gran cross tagliato dalla destra di Lustig, Quaison taglia verso il primo palo e stacca con una gran frustata di testa: De Gea però dice di no con un grande intervento in volo alto, deviando così in corner. Occasione vera questa per la Svezia, bravo il portiere della Spagna.

50’ - GOL! SVEZIA IN VANTAGGIO! BERG! Azione infinita: prima un cross da sinistra per la testa di Berg che da zero metri spara su De Gea; sulla respinta Forsberg tira ancora addosso a De Gea ma alla terza chance, col portiere a terra, BERG non può esimersi dall'infilare di testa nella porta vuota. Svezia in vantaggio!

90’+2’ - GOL! IL PAREGGIO DELLA SPAGNA! Da corner, Isak non riesce ad allontanare, palla dentro tesa e sotto porta Rodrigo mette dentro il tapin. 1-1.

Il migliore

Robin Olsen . Tiene a galla la Svezia a inizio partita con 2 grandi parate, impedendo così alle Furie Rosse di mettere in atto il loro piano di battaglia che avrebbe sicuramente permesso di controllare il match col possesso.

Il peggiore

Thiago Alcantara. Come un Narciso si mangia un gol a inizio avvio per eccessiva ricerca della finezza, del bello, dell’umiliazione dell’avversario col dribbling di troppo. Da lì in poi non combina più nulla e il suo sostituto fa il gol qualificazione. Karma.