Il numero 2 di Luis Enrique, Robert Moreno, festeggia la sua prima panchina Roja con una vittoria sulla Romania dell’ex Milan, Cosmin Contra. Ma i tre punti di Bucarest sono macchiati da due episodi, uno extracalcistico e l’altro di gioco. Partiamo dal primo: nel commovente minuto di silenzio in memoria della piccola Xana, la figlia dell’ex c.t. spagnolo, tragicamente scomparsa la scorsa settimana a causa di una grave malattia, alcuni tifosi locali hanno acceso bengala e lanciato petardi sul terreno di gioco, urlando a gran voce a sostegno della propria squadra. Un brutto, bruttissimo comportamento che vale la pena di rimarcare in attesa di provvedimenti da parte della Uefa.

Passando alle cose di campo, le Furie Rosse dominano per buona parte della prima ora di gioco, costringendo l’ex Fiorentina Tatarusanu agli straordinari. Il portiere, miracoloso almeno in cinque occasioni, non può, però, nulla sul rigore di Sergio Ramos (ottava rete nelle ultime nove presenze in Nazionale) e sul tap-in in solitaria di Paco. Nell’ultima mezz’ora la Romania cambia pelle con gli inserimenti di Andone, autore del 2-1, e del baby talento, figlio d’arte, Ianis Hagi che assieme a Puscas fanno passare alla retroguardia di Moreno l’ultimo quarto d’ora nel panico. Proprio una svista difensiva, costringe Llorente ad un intervento in extremis sull’ex attaccante nerazzurro lanciato a rete. Il difensore prende il pallone, ma per l’arbitro (che non ha l’ausilio della Var) è fallo ed espulsione. Ecco, dunque, il secondo brutto episodio della serata di Bucarest che fa tirare un sospiro di sollievo ai campionati europei che hanno adottato la tecnologia arbitrale. La Spagna rischia, ma alla fine passa. Sergio Ramos & Co ipotecano la qualificazione da primi nel girone, Contra ora deve stare attento: Norvegia e Svezia, vincenti su Malta e Isole Faroe, lo hanno superato.

Paco Alcacer esulta per il 2-0 sulla RomaniaGetty Images

La cronaca in 4 momenti chiave

29’ VANTAGGIO DELLA SPAGNA - Dopo un bel suggerimento dall'out di sinistra di Jordi Alba, Ceballos viene atterrato da un pestone in area di Deak, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Sergio Ramos non sbaglia il suo terzo rigore in queste qualificazioni europee: Tatarusanu si deve arrendere dopo un avvio da Superman

47’ RADDOPPIO DELLA SPAGNA - Azione corale della Roja: Ceballos trova un filtrante fantastico per Jordi Alba che mette dentro dalla sinistra per Paco: tutto solo il bomber del Borussia Dortmund non sbaglia in tap-in

59’ LA ROMANIA ACCORCIA – 2-1 dei padroni di casa con un colpo di testa potente, ma preciso di Andone. Benzar mette una gran palla per Puscas che fa la sponda sul secondo palo per l’attaccante del Brighton che trafigge Kepa, dopo aver beffato la marcatura di Llorente e Ramos

78’ ESPULSIONE DELLA SPAGNA - Puscas lanciato a rete in solitaria viene fermato dall'intervento provvidenziale al limite dell'area di Llorente che colpisce il pallone e poi l'attaccante ex Inter, ma per l'arbitro è fallo! Il difensore spagnolo è ultimo uomo: la Roja rimane in 10

Il migliore in campo

Tatarusanu. Sarà pure secondo di Antony Lopes al Lione, ma con la maglia della Romania si traveste da Superman. Fino al rigore di Ramos è perfetto: parate in allungo, di piede e uscite coraggiose. Se la squadra si gioca la partita fino al 94' è soprattutto merito suo.

Il peggiore in campo

Stanciu. Erano altissime le aspettative sulla stella dello Slavia Praga, prossima avversaria dell'Inter nei gironi di Champions League. Ma il classe '93 delude, imbrigliato dalla mediana iberica. Viene sostituito da Hagi dopo un'ora e in impostazione è tutta un'altra storia per i rumeni

Il momento social del match

La dedica di Sergio Ramos per suo nipote

Robert Moreno, c.t. della SpagnaGetty Images

Il tabellino

ROMANIA-SPAGNA 1-2 (primo tempo 0-1)

Romania (4-5-1): Tatarusanu; Benzar, Tosca, Chiriches, Nedelcearu; Stanciu (dal 61’ Hagi), Keseru (dal 55’ Andone), Deac (dal 70’ Maxim), Marin, Grigore; Puscas,

Spagna (4-3-3): Kepa, Jesus Navas, Ramos, Llorente, Jordi Alba, Saul, Sergio, Fabiàn, Rodrigo (dal 70’ Oyarzabal), Paco (dal 84’ Hermoso), Ceballos (dal 76’ Sarabia)

Arbitro: Deniz Aytekin (Germania)

Gol: 29’ S. Ramos su rigore, 47’ Paco, 59’ Andone



Assist: J. Alba, Puscas,



Ammoniti: S. Ramos, Marin, Saul



Espulsi: Llorente

Note: Recupero:.1’ p.t., 4' s.t. Spettatori: 52.000