Spinazzola lascia il ritiro della Nazionale per problemi muscolari

Leonardo Spinazzola, esterno difensivo della Juventus e della Nazionale, ha lasciato questa mattina il ritiro dell'Italia a Coverciano. Spinazzola ha accusato problemi ai flessori della coscia destra e anche ieri, in occasione della partitella contro la Primavera del Bologna, era stato tenuto ha riposo.

Buone notizie, invece, per Fabio Quagliarella e Moise Kean. I due attaccanti sembrano pienamente recuperati: Quagliarella era già tornato in gruppo martedi, mentre Kean l'ha fatto nell'allenamento del mercoledì ed entrambi non sembrano avere ricadute.