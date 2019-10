" Il mio sogno è di giocare nella Nazionale svedese. Mi sento svedese e mi piace la mentalità. Non parlo bene la lingua, ma la capisco un po’. Vedo spesso i miei parenti svedesi perché vengono a trovarci qui in Italia. Purtroppo cerco di raggiungerli da tre anni, ma non ci sono ancora riuscito visti gli impegni sportivi. [Gagliolo nel 2015 a Panathlonarea1.it] "

Queste le parole di Riccardo Gagliolo che, nel 2015, appena salito in Serie A con il Carpi, già sognava l’approdo in Nazionale maggiore, per difendere i colori della Nazione della mamma. Lui ci aveva provato in tutti i modi, anche cercando un ingaggio in Svezia al GIF Sundsvall, ma dovette “accontentarsi” dell’Italia, debuttando comunque nella massima serie col Carpi il 23 agosto 2015 nella sfida con la Sampdoria.

Il sogno che si avvera: Riccardo Gagliolo è un giocatore della Nazionale svedese

4 anni dopo il sogno si avvera, con la chiamata di Janne Andersson che lo ha inserito nella lista dei convocati per le delicate sfide contro Malta (12 Ottobre) e Spagna (15 Ottobre), con gli svedesi che vogliono mantenere il 2° posto del Gruppo F proprio alle spalle degli iberici.

Dalla Sanremese alla Svezia, passando per Carpi e Parma grazie a Giuntoli

Gagliolo ha cominciato nel settore giovanile dell'Andora (squadra della provincia di Savona) per poi passare al vivaio della Sampdoria dove milita per tre anni. Nel 2010 il debutto in prima squadra alla Sanremese, in seconda divisione, poi passa alla Pro Imperia nei dilettanti. Lui voleva la Svezia, ma non trova un ingaggio e anche in Italia fatica a trovare qualcosa che sia più appetibile dai dilettanti in giù. Vuole smettere di giocare, fino alla chiamata di Cristiano Giuntoli che lo convince a seguirlo al Carpi nel 2012. Dalla stagione 2013-2014 comincia a trovare continuità e nel 2015 segna anche 5 gol in Serie B, venendo eletto inoltre miglior difensore del campionato. Debutta in Serie A e nel 2017 passa al Parma, avendo così la possibilità di restare nella massima serie. Dopo due anni e qualche mese, ecco la convocazione con la Svezia. Un sogno che si è avverato.