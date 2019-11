Tonali: "Io come Pirlo? No, come Gattuso ma più tecnico: in campo sono un leone"

" Io come Pirlo? Non mi da' fastidio. Per me quello con Pirlo non è il paragone adatto. Avere delle somiglianze è un conto, ma poi in campo è tutto diverso perchè secondo me Pirlo aveva una qualità e una tecnica indescrivibile. Non so chi riuscirà a raggiungerlo quindi non mi posso paragonare a lui. Abbiamo qualità e tecniche diversa "

Così Sandro Tonali, giovane centrocampista della Nazionale, intervenuto ai microfoni di RaiSport dal ritiro di Coverciano. "Io come Gattuso ma più tecnico? Sì, questo si puo' dire. L'ho sempre ammirato così come Pirlo, Gattuso è sempre stato un idolo fin da bambino", ha aggiunto il regista del Brescia. "Io un predestinato? E' difficile perchè devi sempre dimostrare qualcosa in tutte le partite e la gente non ti perdona niente. Fuori sono timido, mentre in campo è tutto diverso e mi sento un leone. C'è solo il calcio e tutti ci sentiamo così", ha detto Tonali.

Sul razzismo