Turchia, ancora una volta il saluto militare in campo. Çalhanoglu: "Al 100% con il nostro Paese"

Non si placano le polemiche attorno alla Turchia, con i suoi giocatori ancora una volta protagonisti del saluto militare in campo per ineggiare al Presidente Erdogan. Al gol di Ayhan, che è valso l’1-1 all’82’ allo Stade de France, tutti i giocatori si sono rivolti ai propri tifosi con il classico saluto militare (anche il portiere Mert Günok è corso come un pazzo per raggiungere i compagni di squadra dall’altra parte del campo).

Insomma, i giocatori della Turchia continuano a ‘provocare’ in attesa che un organo di competenza possa intervenire in questa squallida querelle. Tutto nasce dall’appoggio dei giocatori della Nazionale all’azione di Erdogan che ha piazzato il proprio esercito nel Nord della Siria, con l’intento di invadere il Paese confinante con un atto vero e proprio di guerra. Nonostante i tanti inviti a parlare solo di calcio, i giocatori della Nazionale turca continuano a far sentire la loro vicinanza...

Çalhanoglu, autore dell’assist del pareggio, ha spiegato il perché di questa scelta

" Gioco per la Nazionale e quando lo faccio la politica è da un’altra parte. Noi giochiamo a calcio, ma siamo al 100% con la nostra nazione. Anche se comunque non sempre è tutto bello. Noi siamo con il nostro Paese. [Çalhanoglu a Sport Mediaset] "