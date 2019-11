Turchia, Francia, Inghilterra e Repubblica Ceca staccano il pass. Il sogno Kosovo è al capolinea

Giovedì di qualificazioni a Euro 2020 denso di appuntamenti: in campo 14 squadre suddivise in due partite del gruppo A, due del gruppo B, tre del gruppo H. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

GRUPPO A

Kosovo-Repubblica Ceca 2-1: 50' Nuhiu (K), 71' Kral, 79' Celustka. Si interrompe il sogno dei ragazzi di Challandes, che sentono il sapore dell'impresa con il vantaggio di Nuhiu al 50', ma in 9 minuti subiscono la rimonta e cedono il passo ai cechi. Niente da fare, all'Europeo del 2020 ci vanno Jankto e compagni.

Inghilterra-Montenegro 7-0: 11' Oxlade-Chamberlain, 19', 24' e 37' Kane, 30' Rashford. 66' aut. Sofranac, 84' Abraham. La nazionale dei Tre Leoni festeggia la partita n° 1000 della sua storia con una scoppola storica al Montenegro. A Wembley i bad boys di Southgate dominano con la tripletta di Kane, i gol di Tammy Abraham, Oxlade-Chamberlain e Rashford e infine l'autogol di Sofranac. Inghilterra qualificata ai prossimi Europei, ora la sfida con la Bulgaria nel prossimo turno per decretare il primo posto.

Classifica (tra parentesi le gare giocate): Inghilterra* 18 (7), Repubblica Ceca* 15 (7), Kosovo 11 (7), Montenegro 3 (8), Bulgaria 3 (7).

GRUPPO B

Portogallo-Lituania 6-0: 7' (rig.), 22' e 65' Ronaldo, 52' Pizzi, 56' Paciecia, 63' Silva. Clicca qui per il report del match

Cristiano Ronaldo festeggia la tripletta con la Lituania nelle qualificazioni a Euro 2020Getty Images

Serbia-Lussemburgo 3-2: 11' e 43' Mitrovic, 54' Rodrigues (L), 70' Radonjic, 75' Turpel (L). I serbi passano a Plzen, ma per il passaggio del turno serve un miracolo. Tris al Lussemburgo, che nonostante i 4 punti se la gioca fino alla fine e fa tremare Kolarov e compagni. Due gol di Mitrovic per andare in vantaggio, poi Rodrigues accorcia le distanze. Radonijc allunga sul 3-1 ma il Lussemburgo non demorde e si porta sul 3-2 con Turpel. Alla fine vince la Serbia, che resta un solo punto sotto il Portogallo e nell'ultima giornata dovrà sperare in una sconfitta (o pareggio) dei lusitani contro il Lussemburgo e in una vittoria contro l'Ucraina per accedere a Euro 2020.

Classifica: Ucraina* 19 (7), Portogallo 14 (7), Serbia 13 (7), Lussemburgo 4 (7), Lituania 1 (8). *già qualificata alla fase finale

GRUPPO H

Turchia-Islanda 0-0: dopo Italia, Belgio, Russia, Polonia, Spagna e Ucraina, la Turchia è la settima nazionale a staccare ufficialmente il pass per la fase finale di Euro 2020 grazie al pareggio ottenuto nel pomeriggio contro l'Islanda. Il risultato di Istanbul regala inoltre la qualificazione anticipata anche alla Francia, che ha tre punti in più dell'Islanda ma è in vantaggio negli scontri diretti.

Albania-Andorra 2-2: 6' Balaj (Al), 18' e 48' Martinez, 55' Manaj (AL). I padroni di casa passano in vantaggio con Balaj, poi la storica doppietta di Martinez porta avanti l'Andorra. Nel finale ci pensa l'ex Inter e Pescara Rey Manaj a rimettere le cose a posto. Il sogno Euro 2020 per i ragazzi di Edy Reja finisce stasera.

Francia-Moldova 2-1: 9' Rata (M), 35' Varane, 79' (rig.) Giroud. Deschamps scende in campo con la qualificazione già in tasca grazie al pareggio del pomeriggio tra Turchia e Islanda. Rata gela lo Stade de France dopo appena 9 minuti, poi ci pensano Varane e Giroud (uomo mercato dell'Inter?) a riprendere la gara

Classifica: *Francia 22 (9), *Turchia 20 (9), Islanda 16 (9), Albania 13 (9), Andorra 4 (9), Moldova 3 (9). *già qualificata alla fase finale