Turchia qualificata con lo 0-0 contro l'Islanda. Anche la Francia stacca il pass per la fase finale

Giovedi di qualificazioni a Euro 2020 denso di appuntamenti: in campo 14 squadre suddivise in due partite del gruppo A, due del gruppo B, tre del gruppo H. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

GRUPPO A

Repubblica Ceca-Kosovo: LIVE dalle 20.45

Inghilterra-Montenegro: LIVE dalle 20.45

Classifica (tra parentesi le gare giocate): Inghilterra 15 (6), Repubblica Ceca 12 (6), Kosovo 11 (6), Montenegro 3 (7), Bulgaria 3 (7).

GRUPPO B

Portogallo-Lituania: LIVE dalle 20.45

Serbia-Lussemburgo: LIVE dalle 20.45

Classifica: Ucraina* 19 (7), Portogallo 11 (6), Serbia 10 (6), Lussemburgo 4 (6), Lituania 1 (7). *già qualificata alla fase finale

GRUPPO H

Turchia-Islanda 0-0: dopo Italia, Belgio, Russia, Polonia, Spagna e Ucraina, la Turchia è la settima nazionale a staccare ufficialmente il pass per la fase finale di Euro 2020 grazie al pareggio ottenuto nel pomeriggio contro l'Islanda. Il risultato di Istanbul regala inoltre la qualificazione anticipata anche alla Francia, che ha tre punti in più dell'Islanda ma è in vantaggio negli scontri diretti.

Albania-Andorra: LIVE dalle 20.45

Francia-Moldova: LIVE dalle 20.45

Classifica: *Turchia 20 (9), *Francia 19 (8), Islanda 16 (9), Islanda 12 (8), Andorra 3 (8), Moldova 3 (8). *già qualificata alla fase finale