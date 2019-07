Qualificazioni Euro U21: l'Italia debutta a Castel di Sangro col Lussemburgo

Riparte il 10 settembre da Castel di Sangro il cammino della Nazionale Under 21 nelle qualificazioni a Euro 2021. Sarà infatti lo stadio 'Teofilo Patini' (ore 18.30) ad ospitare l’esordio degli Azzurrini contro i pari età del Lussemburgo, il debutto europeo in panchina del neo tecnico Paolo Nicolato. La squadra azzurra torna a Castel di Sangro per la sesta volta: nei cinque precedenti, l’Under ha collezionato un pareggio e quattro vittorie, l’ultima a novembre 2015 contro la Lituania (2-0).

Bottino pieno della giovane Italia nelle gare giocate contro il Lussemburgo: dieci vittorie su dieci, con l’ultimo incontro disputato a novembre 2009.