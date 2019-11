Qualificazioni Europei 2021: Italia-Malta 5-0, sesto successo consecutivo delle azzurre di Bertolini

E sono sei. La Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini conclude il proprio 2019 nel migliore dei modi, conquistando il sesto successo consecutivo nelle qualificazioni agli Europei 2021. Le azzurre si sono imposte 5-0 al ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro grazie alle marcature di Valentina Cernoia al 27′ ed al 37′, Daniela Sabatino al 42′, Manuela Giugliano al 45′ e di Giada Greggi al 93′. Italiane costretta dal 71′ a giocare in dieci per via dell’espulsione della citata Giugliano. Con questo risultato le nostre portacolori si portano a quota 18 punti nella graduatoria del Gruppo B, +17 la differenza reti e +2 rispetto alla Danimarca (seconda a 12 punti, ma con due partite in meno).

PRIMO TEMPO – Bertolini deve fare i conti con le assenze pesanti di capitan Gama e di Alia Guagni. Viene schierata Fusetti al centro della difesa con Linari, mentre Bartoli agisce da terzino destro, con Boattin sull’altra fascia. In cabina di regia sempre Giugliano, con Galli in appoggio, supportata anche da Rosucci e da Cernoia. In avanti la coppia d’attacco formata da Girelli e da Sabatino. Malta risponde con un assetto speculare (4-4-2) con Farrugia e Theuma in avanti. Parte subito forte l’Italia e al 5′ Sabatino, dopo una stupenda combinazione Fusetti-Giugliano-Girelli, riceve palla ma la sua conclusione viene deviata da Xuereb. Baricentro molto alto delle azzurre e tema tattico come nelle previsioni. Al 16′ Fusetti ci prova con un tiro dalla media distanza e la palla va fuori di un nulla. Il forcing delle nostre portacolori è incessante ed è Giugliano al 21′ a chiamare all’intervento il portiere maltese ancora una volta. Il gol è nell’aria ed arriva al 27′: Cernoia pennella su calcio di punizione un sinistro micidiale. La realizzazione mette ancor di più le ali ai piedi alla selezione del Bel Paese, che al 37′ raddoppia sempre con Cernoia: clamoroso svarione difensivo di Farrugia, la centrocampista della Juventus ringrazia e non dà scampo a Xuereb. Le azzurre sono scatenate e dilagano negli ultimi minuti della frazione: al 42′ c’è la firma di Sabatino, bravissima a sfruttare un traversone al bacio di Girelli, e poi poco dopo Giugliano va a segno con un destro micidiale.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa i ritmi calano e si fanno sentire nelle gambe delle azzurre le fatiche del doppio impegno. Bertolini ricorre ad alcune sostituzioni: entrano in campo Bergamaschi, Tarenzi e Greggi per dare un po’ di respiro. Le italiane mantengono il comando delle operazioni e Malta fa densità davanti all’area di rigore, impedendo alle nostre portacolori di trovare un varco. Al 71′ c’è la clamorosa espulsione di Giugliano: la centrocampista della Roma, già ammonita nel primo tempo, riceve il secondo cartellino giallo perché esce dal campo senza il permesso dell’arbitro per via di un infortunio. Una decisione che lascia basita tutta la panchina italiana e formazione tricolore costretta a disputare gli ultimi 20′ in inferiorità numerica. Sempre Italia però in avanti e nei minuti di recupero arriva il quinto gol firmato da Greggi (il primo per lei con la maglia azzurra).

