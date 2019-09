Qualificazioni Europei: Georgia-Italia 0-1, decide Girelli su rigore

Bene ma non benissimo la Nazionale italiana di calcio femminile a Tbilisi (Georgia). La squadra allenata da Milena Bertolini vince ma non va oltre l’1-0 contro la modesta selezione georgiana. Decide un gol di Cristiana Girelli al 25′ su rigore (realizzato dopo la respinta del portiere) ma ci si sarebbe aspettati sicuramente molto di più dal punto di vista realizzativo, considerando la qualità dell’avversario (n.112 del ranking mondiale). Diverse chance sprecate e scarsa concretezza negli ultimi 20 metri da parte delle calciatrici nostrane. Le azzurre, comunque, conquistano il successo e sono a punteggio pieno nel gruppo B ma con una differenza reti di +2. A questo punto, visti i risultati di Danimarca e Bosnia, gli incontri con Malta e le bosniache (4 e 8 ottobre) saranno importanti per la classifica del raggruppamento. Ricordiamo, infatti, che alla fase finale accederanno le nove vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde (non contando i risultati contro la sesta classificata di ogni girone), mentre le sei restanti seconde si giocano la partecipazione alla fase successiva ai play-off.

PRIMO TEMPO – Bertolini propone un 4-3-1-2 con Giuliani, Guagni, Gama (C), Linari, Bartoli, Bergamaschi, Giugliano, Cernoia, Girelli, Giacinti e Sabatino. La Georgia risponde con un assetto estremamente difensivo, ovvero un 5-4-1: Gabunia, Pasikashuili, Kvelidze, Bakradze, Chichinadze, Tchkonia, Danelia, Kalandadze, Sutidze (C), Todadze e Raukh. Come da previsione, le azzurre prendono in mano il comando delle operazioni e all’8′ è Cernoia a sfiorare la marcatura con una conclusione che colpisce in pieno la traversa. Le georgiane possono solo tentare di difendersi e Giancinti non sfrutta a dovere all’11’ un bel cross di Bergamaschi. La punta del Milan però si fa perdonare al 23′ quando, con una bella giocata, si procura il calcio di rigore per fallo di Kvelidze. Dal dischetto realizza Girelli, sulla respinta iniziale del portiere avversario, ribadendo in rete. Per la calciatrice della Juventus si tratta della 34esima marcatura con la maglia della Nazionale. 5′ dopo capita sui piedi di Giugliano una colossale occasione ma sola davanti alla porta la centrocampista della Roma non trova lo specchio. Con il passare di minuti il ritmo del match cala ma le nostre portacolori sfiorano il raddoppio in altre due circostanze: Bergamaschi manda fuori a porta praticamente sguarnita, sulla respinta corta di Gabunia, e la citata Giugliano colpisce il montante su una conclusione dai 25 metri.

SECONDO TEMPO – Bertolini cambia le carte in tavola e fa entrare Serturini al posto di Sabatino, per allargare maggiormente il gioco e creare spazi al centro. La giocatrice della Roma sfiora la realizzazione in due circostanze e al 56′ Giacinti centra la seconda traversa del match. Le ragazze del Bel Paese peccano in lucidità negli ultimi metri, sbagliando spesso e volentieri l’ultimo passaggio, fondamentale per trovare la via della rete. Ci provano prima Bartoli e poi Girelli con due tiri dalla distanza, lontani però dal bersaglio. Al 74′ l’allenatrice azzurra decide di inserire Tarenzi e Rosucci per dare ulteriore peso alla fase offensiva. Tanta buona volontà ma non cambia la storia di una partita poco brillante per le italiane.

giandomenico.tiseo@oasport.it