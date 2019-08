Qualificazioni Europei: Israele-Italia 2-3, Girelli, Bartoli e Giacinti guidano le azzurre

Termina con una vittoria per 3-2 il primo impegno della Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini nelle qualificazioni agli Europei 2021. Nel match di Tel Avi, contro le padrone di casa di Israele, le azzurre soffrono più del previsto ma riescono comunque a portare a casa tre punti importanti per staccare il pass diretto alla fase finale della rassegna continentale. A sorpresa le israeliane passano in vantaggio con la centrocampista Keren Goor al 32′ prima di subire la rimonta italiana firmata da Cristiana Girelli al 45+2′, Elisa Bartoli al 64′ e da Valentina Giacinti al 72′. Nei minuti di recupero il secondo gol di Israele non è certo un bene per il discorso differenza reti ed è frutto di una disattenzione che Marian Award sfrutta alla perfezione.

PRIMO TEMPO – Nel primo tempo le azzurre partono decise e Girelli e Giacinti più volte si rendono pericolose dalle parti di Cohen. 20′ convincenti quelli delle ragazze di Bertolini che, soprattutto, sulla destra creano non pochi problemi alla compagine avversaria, costringendo più volte agli straordinari l’estremo difensore avversario. Gigantesca l’occasione sprecata da Galli, ispirata da Bartoli, che non dà potenza al suo tiro da distanza ravvicinata. Ironia della sorta al 32′ arriva la marcatura israeliana, frutto di una ripartenza ben orchestrata dalle padrone di casa e comportante la marcatura di Goor. Le italiane attaccano a testa bassa e negli ultimi scampoli della prima frazione arriva la splendida realizzazione di Girelli, con un tiro al volo su assist al bacio di Giacinti.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa i ritmi calano e le italiane fanno fatica a rendersi pericolose. Serve un’invenzione ed arriva dai piedi di Bartoli che lascia partire un tiro micidiale che porta in vantaggio le nostre portacolori al 64′. Una rete che dà fiducia alle calciatrici del Bel Paese che realizzano il tris su palla inattiva con Giacinti poco dopo, abilissima a sfruttare una non perfetta uscita del portiere avversario. La punta del Milan, successivamente, sfiora il poker con un diagonale fuori di un niente. Purtroppo, in pieno recupero, arriva la realizzazioni di Award che diminuisce il passivo per Israele.