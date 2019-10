La storica sfida tra Coree è finita 0-0: niente gol, pubblico, notizie né diretta tv

Una partita storica ma 'invisibile'. Senza senza rete televisiva, senza reti e tifoseria. Le due Coree si sono sfidate oggi a Pyongyang sulla strada per le qualificazioni mondiali del 2022 in un clima quasi surreale. La partita tra due nazioni tecnicamente ancora in guerra si è svolta infatti lontanto dagli occhi del mondo. Al calcio d'inizio, infatti, allo stadio Kim Il Sung non c'erano nè tifosi sudcoreani né giornalisti stranieri e la partita terminata senza gol non è stata trasmessa in diretta. L'unica eco di questa sfida, - la prima nel territorio della Nordcorea per quanto riguarda un match di calcio maschile - è arrivato dai siti della Fifa e da quelli della Confederazione Asiatica (AFC), autorizzati a fornire aggiornamenti sul risultato e le sostituzioni. Nulla di più. E neanche lo score sul risultato è stato necessario modificare data l'assenza di reti.

I fans sudcoreani dovranno attendere ora diversi giorni prima di poter vedere la partita che l'AFC ha presentato come "uno degli incontri più attesi" da anni. Il ministero dell'unificazione sudcoreano, responsabile degli affari intercoreani, ha infatti sottolineato che la Corea del Nord ha promesso di consegnare alla delegazione di Seul un dvd contenente tutte le immagini della partita. La squadra sudcoreana, che comprende la stella del Tottenham Son Heung-min, è arrivata nella capitale nordcoreana ieri, 14 ottobre, accompagnata semplicemente dal suo allenatore, il portoghese Paulo Bento, e dal suo staff tecnico.

Prima di volare a Pyongyang, la delegazione ha dovuto lasciare i propri telefoni cellulari presso l'ambasciata sudcoreana in Cina. E i contatti da allora sono stati estremamente complicati. "Nulla è garantito in termini di comunicazione, quindi dobbiamo usare ciò che abbiamo al momento", aveva dichiarato un funzionario della Federazione sudcoreana (Kfa), affermando che gli scambi sono stati effettuati in particolare tramite e-mail. Alla conferenza stampa di Paulo Bento, tenutasi ieri allo stadio Kim Il Sung, hanno partecipato cinque giornalisti nordcoreani e due membri della Kfa. Sono dovuti tornare al loro hotel per trovare la connessione Internet e inviare un rapporto alla loro federazione. Il ministero dell'Unificazione afferma che il presidente della Fifa, Gianni Infantino, arrivato a Pyongyang, sarà allo stadio per questo scontro tra i primi due del Gruppo H della seconda fase delle qualificazioni asiatiche. "È un grande piacere essere qui", ha detto Infantino, sfoggiando una spilla con la bandiera della Corea del Nord.

Il capo della Fifa è stato uno dei pochi spettatori stranieri, poiché la Corea del Nord ha rifiutato di permettere ai fan della Corea del Sud di venire. Nel 2018 la penisola era stata teatro di un rapido disgelo. Ma dopo i mancati risultati registrati nel febbraio scorso nel secondo vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un, Pyongyang ha rinnovato le critiche a Seul. Il Nord ha respinto qualsiasi idea di rilanciare il dialogo intercoreano mentre condanna le recenti manovre militari tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti. La partita è arrivata proprio mentre si stanno compiendo nuovi test missilistici da parte della Corea del Nord, che ha lasciato il tavolo delle trattative all'inizio di questo mese con gli Stati Uniti. È quindi lontana l'atmosfera di disgelo che si respirava nel 2018, quando il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha approfittato delle Olimpiadi di Pyeongchang per rompere il ghiaccio e incontrare il leader nordcoreano tre volte di seguito.