Esattamente trent'anni fa, il 18 aprile 1990, il calcio italiano a livello di club viveva una delle sue notti più entusiasmanti: si qualificava a tutte le finali delle Coppe europee ovvero Coppa dei Campioni (con il Milan), Coppa delle Coppe (con la Sampdoria) e Coppa Uefa (addirittura un derby, Juventus-Fiorentina). Quattro squadre che, di fatto, aprirono quella che si può definire una vera e propria età dell'oro per il nostro pallone: gli anni Novanta, costellati di successi di tale bellezza e continuità che oggi ci appaiono non solo distanti nel tempo, ma impossibili da ripetere.

Il bis del Milan di Sacchi

Quel mercoledì 18 aprile 1990 (all'epoca tutte le partite di Coppa si giocavano indistintamente a metà settimana) il Milan di Arrigo Sacchi, campione d'Europa in carica, strappa una qualificazione soffertissima all'Olympiastadion di Monaco di Baviera, contro un Bayern messo sotto sul piano del gioco eppure irridicubile e mai domo. Ai supplementari è un pallonetto di Stefano Borgonovo a regalare la qualificazione ai rossoneri, che perdono 2-1 ma volano in finale a Vienna grazie all'1-0 dell'andata a San Siro. È un Milan stanco, sulle gambe, che in campionato si sta giocando lo Scudetto in un appassionante sprint finale contro il Napoli (che avrà la meglio): ma che rimarrà in piedi e rivincerà la Coppa in finale contro il Benfica.

La grande Sampdoria di Vialli, Mancini e Boskov

Arriva nel 1990 l'unico trofeo internazionale dei blucerchiati, che un anno dopo avrebbero vinto anche il loro primo e unico Scudetto della loro storia. Con Boskov in panchina, Pagliuca in porta, Vierchowod al centro della difesa e - soprattutto - la coppia Vialli-Mancini là davanti, la Samp si rende protagonista di una cavalcata straordinaria. Il 18 aprile a Marassi si gioca la semifinale di ritorno contro il Monaco e, dopo il 2-2 dell'andata a Montecarlo, i blucerchiati chiudono il conto: Vierchowod e Lombardo firmano il 2-0, lo stesso risultato con il quale il 9 maggio nella finalissima di Goteborg una doppietta di Vialli piegherà la resistenza dell'Anderlecht ai supplementari.

Juventus-Fiorentina, un derby che vale l'Uefa

Sono due preziosissimi 0-0 a regalare a Juventus e Fiorentina il pass per quello che diventa un appuntamento storico: la prima finale tutta italiana in Europa. I bianconeri pareggiano sul campo del Colonia, i viola raggiungono il traguardo grazie a un pari casalingo a reti bianche contro il Werder Brema. Si gioca con la formula dell'andata e ritorno: la Juve, dopo il 3-1 dell'andata al Comunale, pareggia 0-0 al ritorno sul neutro di Avellino e alza al cielo il trofeo. Roberto Baggio è l'uomo simbolo di quella Fiorentina: poche settimane dopo diventerà un giocatore della Juventus rendendosi protagonista di uno dei trasferimenti più clamorosi nella storia della Serie A.

I favolosi anni '90

Dicevamo del 18 aprile 1990, data zero del nostro calcio: da lì in poi l'Europa diventa casa nostra almeno per un decennio. Il conto è presto fatto: 13 Coppe vinte (3 Coppe dei Campioni, 3 Coppe delle Coppe e 7 Coppe Uefa) su un totale di 25 squadre finaliste. Un dominio totale, ineccepibile e incontrastato sugli altri Paesi. Uno scenario invidiabile che, purtroppo, si sarebbe ribaltato a nostro sfavore poco dopo la metà del primo Decennio degli anni Duemila.

Stagione Italiane finaliste nelle Coppe europee Vincitrici 1989-90 Milan (CA), Sampdoria (CO, Juventus (UE), Fiorentina (UE) Milan, Sampdoria, Juventus 1990-91 Inter (UE), Roma (UE) Inter 1991-92 Sampdoria (CA), Torino (UE) - 1992-93 Milan (CA), Parma (CO), Juventus (UE) Parma, Juventus 1993-94 Milan (CA), Parma (CO), Inter (UE) Milan, Inter 1994-95 Milan (CA), Parma (UE), Juventus (UE) Parma 1995-96 Juventus (CA) Juventus 1996-97 Juventus (CA), Inter (UE) - 1997-98 Juventus (CA), Inter (UE), Lazio (UE) Inter 1998-99 Lazio (CO), Parma (UE) Lazio, Parma

CA = Coppa dei Campioni, CO = Coppa delle Coppe, UE = Coppa Uefa

Il confronto impietoso con l'ultimo decennio

Impietoso è l'aggettivo più indicato per descrivere la differenza tra gli anni '90 e il decennio 2010-2019 del nostro calcio a livello europeo. Superfluo stilare tabelle e avventurarsi in statistiche troppo complesse ed elaborate. Bastano pochi ma emblematici numeri: dal 2010 in poi solo l'Inter è riuscita a vincere un trofeo (la storica Champions del Triplete) e solo la Juventus è riuscita a qualificarsi alla finale (2015 e 2017). Poi più nulla. La miseria di un trofeo vinto (seppure il più prestigioso) su un totale di 3 squadre finaliste. E le avvisaglie c'erano già state nel decennio precedente, dal 2000 al 2009: 2 trofei alzati al cielo (le Champions 2003 e 2007 del Milan) su un totale di 4 squadre finaliste. Briciole davvero rispetto a quell'età dell'oro che sembra davvero lontana anni luce.