Rafa Benitez raggiunge Marek Hamsik in Cina: sarà il terzo allenatore più pagato al mondo

Rafa Benitez e Marek Hamsik di nuovo assieme, quattro anni dopo: il tecnico spagnolo ritroverà il centrocampista slovacco allenato ai tempi del Napoli (2013-15) nella sua nuova squadra cinese, quel Dalian Yifang abbracciato dopo il naufragio del rinnovo contrattuale con il Newcastle.

Benitez ha firmato per due stagioni e mezza e riceverà un ingaggio faraonico: si parla di 12 milioni di sterline (traducibili in 13.4 milioni di euro) all'anno, cifre che lo renderebbero il terzo allenatore più pagato al mondo dopo Diego Simeone, che ne intasca 23 dall'Atletico Madrid, e Pep Guardiola, secondo a quota 18 con il suo Manchester City.

"Ho ricevuto molte offerte economicamente importanti nel corso della mia carriera - ha dichiarato Benitez spiegando la scelta di lasciare l'Inghilterra e il calcio europeo per la Cina - ma nessuna di queste si rispecchiava nel progetto che avevo in mente. Al Dalian Yifang ho trovato invece un progetto incredibile, arrivato esattemente al momento giusto, cosa che ha influenzato in maniera determinante la mia scelta. Ho accettato la sfida: essere a capo di un progetto grandioso con il pieno supporto della dirigenza del club. Sarei voluto rimanere al Newcastle, ma non volevo soltanto un'estensione contrattuale. Volevo far parte di qualcosa di più. Sfortunatamente, mi sono reso conto che la dirigenza non condivideva la mia stessa visione delle cose".