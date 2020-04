Ramsey: "Prima non avevo paura di ingrassare, ma ora non resisto ai biscotti!"

Aaron Ramsey, come tutti, sta tentando di tenersi in forma allenandosi a casa, ma confessa che teme molto questa quarantena per una questione di peso. In una diretta Instagram, rivela qual è il suo punto debole (come riportato dalla Gazzetta dello Sport).

" Non è un periodo facile. A casa sto facendo tutti gli esercizi che mi ha dato il club, ma non è la stessa cosa che allenarsi con i compagni sul campo. Durante la stagione non ho paura di ingrassare, ora invece... "

Ed ecco l'abitudine incriminata: il rituale del tè coi biscotti!

" Mia moglie è un'ottima cuoca e a me piace mangiare bene, quindi è un problema. In più, ci sono i biscotti. Amo farmi il tè e se prima era un rito occasionale e veloce, oggi sta diventando un'abitudine: il problema è che ogni volta che mi faccio una tazza, mangio anche i biscotti. Non ce la faccio a resistere. er fortuna sembra che tra poco potremo tornare ad allenarci con la squadra "