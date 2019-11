Razzismo, attaccante Cavese Goh si sfoga: "Insultato perché nero"

" Seconda domenica di fila che vengo insultato per il colore della mia pelle. La prima volta non ho detto niente, e ho sbagliato, ma ora ne ho abbastanza di questo schifo...ma ci rendiamo conto? "

Inizia così lo sfogo, in una storia su Instagram, di Massimo N'Cede Goh, giovane attaccante della Cavese, squadra che milita in Serie C in campo ieri con il Catanzaro. Il cugino del più famoso Moise Kean è stato insultato al rientro negli spogliatoi dopo il triplice fischio da alcuni tifosi locali.

"Parliamo di calcio, ci stanno gli sfottò e ci sono mille modi per insultare una persona - ha aggiunto il giocatore cresciuto nelle giovanili della Juventus - Non mi interessa se era uno, dieci o cinquanta. In tanti mi hanno detto di 'lasciare stare' ma io non lascio stare. Per me chi sbaglia paga, queste persone non devono entrare negli stadi e vanno squalificate per un po' di anni. Il razzismo va oltre il calcio, è un tasto che non si deve toccare. Sono nero e sono fiero, come sono italiano e sono fiero".