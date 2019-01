Razzismo e risse tra genitori: ancora uno scandalo nel campionato Juniores

Ancora un caso di razzismo e risse tra genitori. Un pomeriggio, ormai, di ordinaria follia quello visto sul campo di Marzolara, frazione del Comune di Calestano, in provincia di Parma. Durante una partita del campionato Juniores tra il Marzolara e il Fontanellato (disputata lo scorso sabato 12 gennaio), è successo di tutto. Dai 5 cartellini rossi estratti dall’arbitro (3 per il Marzolara e 2 per il Fontanellato) alla rissa tra genitori sugli spalti.

La testimonianza è quella di Roberto Meli, presidente del Fontanellato, che ha spiegato come sin dal fischio d’inizio, il giocatore Maurice Diakité è stato bersaglio di insulti razzisti da parte del “pubblico di casa”. Diakité ha firmato il gol del momentaneo vantaggio per il Fontanellato, con fischi e insulti che sono saliti a dismisura. Non solo, nel finale di gara è scoppiata poi la rissa sugli spalti: i protagonisti sono stati i genitori e gli stessi giocatori poi espulsi dal direttore di gara. Uno spettacolo indecoroso, che ha visto poi l’intervento dei Carabinieri di zona.