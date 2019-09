Real Madrid: emergenza infortuni, si ferma anche Modric

Madrid (Spagna), 12 set. (LaPresse) - Non si arresta l'emergenza infortuni in casa Real Madrid. Luka Modric ha riportato infatti una lesione all'adduttore della gamba destra durante l'allenamento di lunedì, subito dopo esser tornato dagli impegni con la nazionale croata. Secondo quanto riporta 'As' l'ultimo vincitore del Pallone d'Oro dovrà star fermo dalle due alle atre settimane. Con lo stop di Modric diventano così undici gli infortuni subiti dai calciatori 'blancos' da inizio stagione.