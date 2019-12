Real Madrid, Hazard ancora in stampelle e in dubbio per Clasico

Resta in forte dubbio la presenza di Eden Hazard per il Clasico fra Real Madrid e Barcellona in programma il prossimo 18 dicembre. Secondo quanto rivela Marca oggi, l'attaccante belga prosegue a rilento dal suo recupero alla caviglia destra tanto che si è presentato con le stampelle all'ultima cena organizzata dai suoi compagni di squadra in un noto ristorante di Madrid. Hazard al momento riesce a malapena a sostenere la caviglia destra infortunata prima del PSG e le speranza di vederlo al Camp Nou si riducono ogni giorno. A 13 giorni dal big match contro il Barça, Hazard continua a lavorare ma difficilmente riuscirà ad essere in campo.