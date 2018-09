Repubblica Ceca: esonerato il ct Jarolim dopo il ko per 5-1 contro la Russia

La Federcalcio della Repubblica Ceca ha esonerato l'allenatore della nazionale Karel Jarolim dopo la sconfitta per 5-1 in amichevole contro la Russia.

"Karel Jarolim lascia la guida della nazionale ceca dopo un accordo reciproco", si legge in un tweet della Federazione. "Nei prossimi giorni, la Federazione incontrerà i candidati che potrebbero sostituirlo", prosegue e ringraziando il tecnico per il lavoro svolto. Il 62enne Jarolim è diventato ct della Repubblica Ceca nel 2016 ma non è riuscito a qualificare la squadra alla Coppa del Mondo di quest'anno in Russia.