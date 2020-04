Ripartenza? In Francia, il 94% dei giocatori dice no e preferisce dichiarare la fine del campionato

Ripartire con i campionati? In Italia si stilano i protocolli sanitari, in Inghilterra provano a comporre i calendari, in Germania scalpitano. C'è chi però potrebbe, o addirittura non vorrebbe, ricominciare. In Spagna, la Federazione ha già stilato la classifica da consegnare alla UEFA per le Coppe europee della prossima stagione, anche se le squadre non sono d'accordo, mentre in Francia sono proprio i giocatori a non voler ripartire.

L'Unfp, il sindacato dei giocatori professionisti in Francia (Ligue 1 e Ligue 2), ha pubblicato un sondaggio realizzato da tutti i tesserati, che si sono detti contrari alla ripartenza al 94%. Risultato molto simile anche per il calcio femminile.

La Federazione non ha nascosto la forte possibilità che venga tenuta in considerazione la classifica dell'ultima giornata di campionato (con PSG ovviamente campione), considerando che giocatori e alcuni club non sono sicuri, visti i dati poco rassicuranti in Francia tra contagiati e morti per coronavirus. La Lega calcio francese sta comunque stilando un suo protocollo sanitario per ripartire, ripartenza che non avverrà prima dell'11 maggio come deciso dal Governo francese (se tutto andasse bene, il campionato potrebbe ripartire agli inizi di giungo).

Alla Ligue 1 mancherebbero 10 giornate, qualcosa di più alla Ligue 2. Dalla terza divisione in giù, invece, la Federazione ha predisposto la conclusione anticipata, annullando promozioni/retrocessioni. C'è chi però ha fatto ricorso: il Sedan, club di quarta divisione (National 2), ha fatto ricorso al Tribunale spotivo e al Comitato olimpico francese, per concludere la propria stagione, sperando nella promozione. Come andrà a finire?