Ritrovato il corpo di Florijana Ismaili: è affogata nel Lago di Como

Niente da fare per Florijana Ismaili. La calciatrice dello Young Boys e della Nazionale della Svizzera è ufficialmente morta, dopo il ritrovamento del corpo senza vita ad una profontià di 204 metri nel Lago di Como. Proprio nella giornata di martedì, dopo tre giorni di ricerca, i sommozzatori sono riusciti a recuperare il corpo della Ismaili.

Florijana Ismaili era scomparsa sabato 29 durante una gita in barca sul Lago di Como con un'amica. Dopo essersi tuffata in acqua per un bagno non era più riemersa in superfice con l’amica a dare subito l’allarme.