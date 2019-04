Robben ai saluti: "Non credo di giocare ancora con il Bayern quest'anno"

"Ho dei dubbi e non sono sicuro di poter giocare ancora con il Bayern in questa stagione". Il 35enne Arjen Robben, alla fine del contratto in questa stagione con il Bayern Monaco, è ancora alle prese con seri problemi muscolari e dubita di poter tornare a giocare quest'anno. L'ala olandese ha giocato per l'ultima volta a novembre in Champions League, con una fantastica prestazione e due gol contro il Benfica. "È frustrante non sapere cosa sia esattamente", ha detto il giocatore a Sky Sport News.