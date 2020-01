Robert Lewandowski non al meglio: salta il ritiro del Bayern in Qatar

Robert Lewandowski salterà il ritiro invernale del Bayern Monaco in Qatar, in programma dal 4 al 10 gennaio, perché non ancora al meglio della condizione dopo l'operazione all'inguine. Lo riporta La 'Bild'. L'attaccante polacco si è sottoposto a questo intervento, previsto da mesi, subito dopo l'ultima partita dell'anno contro il Wolfsburg, in coincidenza con la sosta. Il giocatore rimarrà in Baviera ad allenarsi da solo ma dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il match di Bundesliga del 19 gennaio, il primo del 2020, in casa con l'Hertha Berlino.