Ronaldinho ancora in carcere in Paraguay: respinta la richiesta dei domiciliari

Dopo essere stato arrestato due volte nell'arco di 48 ore nei giorni scorsi, Ronaldinho continua a essere trattenuto all'interno del carcere di Asuncion insieme al fratello Roberto de Assis. I due devono rispondere dell'accusa di essere entrati in Paraguay con passaporti falsi, ma secondo i media praguaiani potrebbe essere formulata nei loro confronti un'accusa di riciclaggio di denaro. Nel frattempo l'avvocato di Ronaldinho ha chiesto gli arresti domiciliari per i due: "Hanno agito in buona fede, è un arresto illegale, illecito e offensivo". Richiesta, tuttavia, respinta come rivela il quotidiano paraguaiano ABC Color.

Video - Ronaldinho portato a processo dopo l'arresto in Paraguay: l'ex Milan rischia grosso 00:21