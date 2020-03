Ronaldinho arrestato in Paraguay: l'accusa è possesso di passaporto falso

Sono ore difficili per Ronaldinho. L’ex fuoriclasse di Barcellona e Milan è stato arrestato in Paraguay insieme al fratello-agente Roberto de Assis con l’accusa di possesso di passaporti falsi. Secondo quanto riportato dal Ministero degli Interni del Paraguay, Ronaldinho è stato bloccato al Resort Yacht & Golf Club Paraguayo di Asuncion e lì, a lui e a suo fratello, è stato contestato l’utilizzo di documenti di nazionalità paraguaiana risultati contraffatti.

Il passaporto falso mostra il suo nome corretto, il luogo di nascita e la data di nascita, ma indica erroneamente che è un cittadino del Paraguay naturalizzato. Nelle prossime ore sono previste ulteriori dichiarazioni da parte delle autorità, ma nel frattempo è emerso che l’ex campione brasiliano si trovava in Paraguay, insieme al suo entourage, per presentare un programma di assistenza sanitaria gratuita per bambini. Ronaldinho è senza passaporto dal 2018, quando gli era stato sottratto per reati ambientali provocati nel lago Guaiba in Brasile.