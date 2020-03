Nuova disavventura giudiziaria per Ronaldinho: l'ex campione brasiliano sarebbe infatti stato arrestato per la seconda volta nell'arco di 48 ore in Paraguay. Deve rispondere dell'accusa di essere entrato nel Paese con un passaporto falso. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano paraguaiano ABC Color, l'ex fuoriclasse brasiliano ha visto peggiorata la propria posizione nelle ultime ore.

Per Dinho spuntano nuove accuse

Inizialmente fermato insieme al fratello Assis e messo agli arresti domiciliari, Ronaldinho era stato in seguito rimesso in libertà. Poi il nuovo colpo di scena: secondo ABC Color, infatti, l'ex calciatore sarebbe finito nuovamente nel mirino degli inquirenti che gli avrebbero contestato anche i reati di evasione fiscale e riciclaggio. Da qui la decisione di arrestarlo di nuovo. Ronaldinho si trova da qualche giorno in Paraguay insieme al fratello Assis per presentare il suo libro dal titolo Genius of Life e per prendere parte ad alcune iniziative a sfondo benefico.