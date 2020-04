Ronaldinho esce di prigione: è ai domiciliari dopo aver pagato 1,6 milioni di cauzione

Dopo 32 giorni di carcere, può finalmente respirare aria fresca Ronaldinho. L'ex giocatore di Milan e Barcellona, che proprio in galera ha passato il suo 40esimo compleanno, ha finalmente ottenuto gli arresti domiciliari dopo le diverse richieste presentate al Giudice nelle passate settimane.

Ora è arrivato l'ok da parte del Giudice Gustavo Amarilla che ha concesso all'ex giocatore brasiliano, e al fratello Roberto De Assis Moreira (che negli anni è stato suo agente), i domiciliari presso un hotel di Asunsion, dove verranno comunque seguiti e contrallati dalla Polizia della città. L'autorizzazione è arrivata solo dopo il versamento di 1,6 milioni di dollari a titolo di cauzione.

Più volte erano stati negati i domiciliari per 'pericolo di fuga' dei due che erano stati arrestati due volte in 48 ore, lo scorso 6 marzo, perché in possesso di passaporti falsi.