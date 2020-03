Ronaldinho è in carcere as Asunciòn, in Paraguay. L'ex giocatore era stato arrestato insieme al fratello per aver falsificato il passaporto e così ora si ritrova a dover fronteggiare la vita da recluso.

La richiesta dei domiciliari: cauzione altissima

Ovviamente Dinho ha provato subito, tramite i propri legali, a richiedere gli arresti domiciliari, come riporta il Corriere dello Sport. Il primo tentativo, però, non è andato a buon fine: l'avvocato di Ronaldinho aveva proposto infatti il pagamento di una cauzione da 800mila euro, che il giudice Gustavo Amarilla ha rifiutato considerandola una cifra non congrua. Così i legali hanno alzato la posta nel migliore dei "Lascia o Raddoppia", proponendo un milione e mezzo di euro circa.

Al momento il giudice non ha ancora deliberato su questa seconda istanza, ma, nel caso in cui andasse in porto, Dinho e il fratello sarebbero trasferiti in un piccolo appartamento della capitale paraguayana e costantemente piantonati per evitare il pericolo di fuga dei due dal Paese (anche se, senza passaporto...).

Nel frattempo Dinho se la gioca

Per ammazzare il tempo, intanto, Ronaldinho anche in carcere fa quello che sa fare meglio: gioca a calcio. In un torneo ovviamente interno, il brasiliano si mette in luce nonostante non sia più in attività da un po': la sua squadra vince 11-2 e Dinho ha numeri impressionanti, partecipando a ciascuna delle reti. Il tabellino è infatti di 5 gol e 6 assist.