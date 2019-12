Ronaldinho: "Messi non è il migliore della storia ma del suo tempo"

" Messi non è il migliore della storia ma del suo tempo "

Queste le parole di Ronaldinho, ex stella del calcio brasiliano, intervenuto nel corso di una partita di esibizione allo stadio 'Centenario' di Morelos, in Messico, a pochi giorni dalla consegna del sesto Pallone d'Oro al campione argentino:

"Sono contento per Messi perché è un amico, inoltre è stato una bandiera del Barcellona. Non mi piacciono i paragoni perché è difficile identificare chi è il migliore della storia ", ha detto."Ci sono Diego Maradona, Pelé, Ronaldo ... Non posso dire che Messi sia il migliore di sempre, è il migliore dei suoi tempi", è quanto dichiara in un video diffuso sul sito spagnolo 'Marca'.