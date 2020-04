Ronaldo ai tifosi del Real Valladolid: "Anche a me dissero che non avrei più camminato: coraggio!"

Il Fenomeno scrive una lettera ai sostenitori del club di cui è attualmente presidente raccontando il proprio difficile passato.

Ronaldo, il Fenomeno, al secolo Luis Nazario da Lima, è il presidente del Real Valladolid e in questi giorni difficili ha voluto scrivere una lettera agli abbonati del club, pubblicata sul sito ufficiaole, per sostenerli, far sentire la propria vicinanza e invitarli a non abbattersi, ma invece a scuotersi dalle difficoltà.

Caro/a abbonato/a,

Sono settimane che cerco il modi di contattarti in questi momenti delicati di confinamento e brutte notizie. Finalmente ho deciso di mandarti questa lettewra, con la quale spero che tu possa sentire l'affetto e la compartecipazione con cui l'ho scritta. Da casa mia alla tua. Dalla mia famiglia per la tua famiglia.

Siamo separati dalla distanza fisicama sono convinto che non siamo mai stati così vicini. L'empatia è ciò che ci unisce adesso. Lo spirito collettivo, la responsabilità, l'umanità. Siamo dentro le nostre case per noi stessi, per coloro che amiamo, per tutti quelli che non conosciamo nemmeno e per coloro che non possono più stare con noi. Ci aiutiamo gli uni gli altri potenziando questa solidarietà in molti modi.

Ti scrivo per ringraziarti di essere lì, soprattutto adesso, trasformando la tua casa in un focolare. Per aver trasformato qualsiasi momento in qualcosa di memorabile per la tua famiglia. Pr la pazienza, la cautela e il tuo ottimismo, nonostante tutte le difficoltà, le sfide e le perdite che stiamo affrontando in questi tempi difficili.

Il calcio mi ha insegnato molte cose. La più grande fu come superare le difficoltà. Quando ho subito il mio primo e più grave infortunio al ginocchio, mi dicevano che non sarei mai tornato a ciocare e addirittura che non avrei mai più potuto camminare. Sentii che mi stavano scippando la vita. Fu in quei momenti che i miei limiti furono messi alla prova e combattei per cambiare quelle opinioni e mostrare a tutti che potevo fare quello che desideravo di più. furono tre anni molto duri di riabiliotazione, motivato dal desiderio di tornare a sentire tutto quello che potevo provare soltanto in campo, con la palla tra i piedi. Alla fine arrivò il momento, forse il più emblematico di di tutta la mia carriera, nel 2002, in Giappone, nella finale dei Mondiali. Segnai 2 gol contro la Germania, per il mio paese, per il titolo di 'pentacampeones' e fu la consacrazione del mio ritorno.

Sono sicuro che anche tu, quando guarderai indietro, ricorderai quante volte ti sei alzato, da tutte le tue battaglie e quante volte sei riuscito a superare il momento, nel corso della tua vita, per rendere possibile l'impossibile e arrivare dove sei, chi sei. [...] Fatti coraggio. Siamo insieme e usciremo più forti da tutto questo. A presto! Un forte abbraccio,

Ronaldo Nazário

