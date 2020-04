Ronaldo, allenamento in Portogallo tra le critiche: CR7 ha rispettato le regole?

Cristiano Ronaldo non si ferma mai, questo si sa. E così è anche in questo periodo di quarantena, che il giocatore della Juventus sta passando a Madeira, la sua terra d'origine. CR7, in questi giorni, non si è allenato solo nella palestra di casa ma ha approfittato della disponibilità del Nacional de Madeira, club in cui ha giocato da bambino, per calcare un campo di calcio vero e proprio. Serie di allunghi e qualche tiro in porta per lui, mentre al centro di allenamento era presenti circa una decina di persone. La routine del portoghese ha fatto discutere in patria, tanto che Pedro Ramos, assessore alla sanità della regione di Madeira, si è espresso così a riguardo.

" Ronaldo non ha alcun permesso speciale per allenarsi e ha diritto di allenarsi finchè rispetta le regole come tutti i cittadini: non c'e' alcun privilegio. "

In realtà, però, Cristiano sembra aver rispettato le norme vigenti nel suo Paese. In Portogallo, l’attività degli atleti di alto livello è tutelata e il loro lavoro è parificato alle attività professionali in cui sono consentiti gli spostamenti, vedi quelli per recarsi ai centri sportivi.