Ronaldo supera quota 200 milioni di follower su Instagram: è il primo al mondo

Cristiano Ronaldo sfora quota 200 milioni di followers su Instagram tagliando un (altro) traguardo storico: è la prima persona a raggiungero questo ragguardevole numero di seguaci. Il podio allo stato dell'arte è così composto:

1° - Cristiano Ronaldo : 200 milioni

: 200 milioni 2 °- Ariana Grande : 173 milioni

: 173 milioni 3° - Dwayne Johnson (The Rock): 170 milioni

Leo Messi è "fermo" a quota 141 milioni per ora (Lebron James veleggia alle soglie dei 58), mentre l'account Instagram di Instagram (scusateci il gioco di parole) ne conta ben 330 milioni di follower. Non essendo una persona, tuttavia, non rientra nella nostra classifica. Che Cristiano voglia superare anche "Mr. Instagram"?

CR7 e Lapo in affari

Ronaldo e Lapo Elkann si sono messi al contempo in affari per dare vita a una nuova linea di occhiali. Italia Independent Group S.p.A. ha infatti annunciato che:

" La sua società di eyewear Italia Independent S.p.A. e il brand di Cristiano Ronaldo hanno firmato un accordo globale esclusivo della durata di cinque anni per la creazione di collezioni eyewear sotto il brand CR7 "

La prima collezione CR7 Eyewear è stata interamente ispirata e disegnata per Cristiano Ronaldo e verrà svelata, in anteprima mondiale, in occasione di Mido 2020. Lapo Elkann, Fondatore e Direttore creativo di Italia Independent, ha dichiarato:

" Oggi per me e per tutta Italia Independent è una giornata da ricordare: aver ottenuto la licenza eyewear CR7 è un tassello di straordinaria importanza nel nostro percorso di crescita. Creatività, velocità di esecuzione e sguardo verso il futuro sono i nostri ingredienti, una ricetta che ci ha portati a diventare una realtà in grado di attrarre brand riconosciuti a livello globale. Come CR7, appunto: prima di essere una leggenda del calcio con oltre 700 gol segnati, cinque Champions League alzate al cielo e cinque Palloni d’oro messi in bacheca, Cristiano è innanzitutto un uomo eccezionale. E il fatto di poter lavorare insieme a lui è un qualcosa che mi riempie il cuore di orgoglio e felicità. Non vedo l’ora di iniziare questo progetto insieme, sicuro che da entrambe le parti lavoreremo con enorme passione e perseveranza, valori che Cristiano incarna più di chiunque altro. Spero e sono convinto che insieme a Cristiano e al suo team, ricco di professionalità di eccellenza, svilupperemo altri entusiasmanti progetti insieme "