Rustu ricoverato in ospedale: il portiere "guerriero" lotta con il Coronavirus

Dopo Fatih Terim un altro monumento del calcio turco è stato ricoverato in ospedale a causa del Coronavirus: questa volta si tratta di Rustu, portiere 46enne protagonista assoluto nel Mondiale di Giappone/Corea del Sud del 2002 con la nazionale turca e con la maglia del Fener in patria e nelle competizioni europee (per lui anche una fugace esperienza con il Barcellona). Queste le parole della moglie tramite un post su Instagram:

" Buonasera a tutti, vorrei fornire alcune notizie, condividendo la verità nel modo più trasparente possibile. Mi spiace dire che Rustu sia ricoverato in ospedale con una diagnosi di positività al Covid-19. Siamo rimasti tutti molto sorpresi dalla rapidità dell’evoluzione dei sintomi. Si è tutto sviluppato molto rapidamente. La mia unica richiesta è che le persone possano essere un po’ più coscienziose e rispettose delle regole. Nei test che abbiamo fatto, mia figlia e mio figlio erano negativi. Noi siamo rimasti a casa e non ci è permesso di vederlo. La cosa più difficile da sopportate è di non potergli stare vicino. Siamo nelle mani di Allah e dei medici. Speriamo che tutto passi in fretta "

Tifosi e appassionati di calcio non hanno fatto mancare il loro sostegno in queste ore; oltre ai successi ottenuti in campo, Rustu era un autentico personaggio sul rettangolo di gioco, celebre per i segni neri dipinti sugli zigomi prima di ogni partita. Ora il “guerriero” è chiamato a combattere una durissima battaglia.