L'Egitto si era presentato alla Coppa d'Africa come favorito d'obbligo per la conquista del titolo, l'ottavo della sua storia. A spingere i Faraoni, oltre al valore della rosa, c'era anche la cabala: le ultime due edizioni disputate in casa, nel 1986 e nel 2006, si erano concluse con altrettanti trionfi. L'avventura della Nazionale allenata dal messicano Javier Aguirre, invece, si è rivelata un clamoroso e inatteso flop. Dopo avere chiuso il Girone A al comando a punteggio pieno con 5 gol fatti e nessuno subito, Mohamed Salah e compagni hanno perso 1-0 contro il Sudafrica agli ottavi di finale. Un ko pesantissimo per l'Egitto e che rischia di complicare la corsa di Salah verso il Pallone d'oro.

Il magro bottino di Salah: 2 gol e poco altro

" Finora ho visto Salah lottare tantissimo per provare a vincere il Pallone d'Oro. E perché non dovrebbe? Ha vinto la Champions con il Liverpool. Se dovesse guidare l'Egitto alla vittoria in Coppa d'Africa, credo che nessuno glielo potrà togliere "

Javier Aguirre, commissario tecnico dell'Egitto, parlava così alla vigilia della sfida contro il Sudafrica, poi rivelatasi un incubo. Parole improntate a un comprensibile ottimismo, ma che si sono dovute scontare contro la dura realtà dei fatti: Salah e compagni hanno tradito al primo test da dentro o fuori, battuti forse più dalla pressione che dal valore dell'avversario. L'attaccante del Liverpool chiude così la sua Coppa d'Africa con un bilancio fallimentare: i 2 gol messi a segno nel girone contro Repubblica Democratica del Congo e Uganda non possono certo essere una consolazione. Nel momento caldo, quando c'era bisogno dei suoi gol e della sua classe, Salah ha marcato visita. E ora l'interrogativo diventa inevitabile: questo passo falso può compromettere lo sprint dell'egiziano verso il Pallone d'oro? In pole position fino a una ventina di giorni fa, ora l'attaccante del Liverpool rischia infatti seriamente di retrocedere in griglia.

Anche Messi non ride, mentre Van Dijk...

Salah può consolarsi guardando in casa d'altri, e precisamente dalle parti di Leo Messi. Anche per l'argentino è stata un'estate da dimenticare: la sconfitta contro il Brasile in semifinale di Copa America, l'espulsione diretta rimediata nella finale per il terzo posto contro il Cile fino alle velenose dichiarazioni contro la Conmebol. Anche se Messi è sempre Messi e siamo solo a luglio, al momento sembra davvero difficile indicarlo come il favorito numero uno per il Pallone d'Oro 2019. Non avere vinto nessun trofeo internazionale non può non essere tenuto in considerazione al di là del valore immenso del giocatore. A conti fatti, quindi, il prestigioso e allo stesso tempo pesante fardello di candidato numero uno si sposta inevitabilmente sulle spalle di Virgil Van Dijk: il difensore centrale olandese, uno dei più forti al mondo nel suo ruolo, ha avuto un rendimento stellare e continuo trovando anche il modo di segnare gol preziosi e decisivi. L'ultimo difensore ad avere vinto il Pallone d'oro rimane Fabio Cannavaro nel 2006: vedremo se toccherà all'ex Southampton, il difensore più pagato di sempre e Man of the Match della finale di Champions vinta 2-0 dal Liverpool contro il Tottenham lo scorso 1 giugno, raccogliere l'eredità dell'azzurro.

Virgil Van Dijk con la Champions League vinta con il Liverpool l'1 giugno 2019Getty Images

E poi c'è Alisson

Prendendo in considerazione il rendimento stagionale e i titoli vinti (Champions League con il Liverpool e Copa America con il Brasile) una candidatura molto seria non può che essere quella di Alisson. Ma basta scorrere l'albo d'oro per rendersi conto di quanto sia difficile - se non impossibile - vincere il Pallone d'oro. Ecco perché l'ex estremo difensore della Roma inizia la corsa - inevitabilmente - un po' attardato.