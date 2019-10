Salernitana-Frosinone 1-1, il Benevento resta primo; Cittadella corsaro a Cremona

La Salernitana non va oltre l' 1-1 contro il Frosinone di Alessandro Nesta nel posticipo della 7/a giornata di Serie B. Gara decisa da un rigore di Kiyine al 31', nell'occasione espulso Gori nelle fila frusinati, e dal pareggio di Capuano al 94'. Cittadella corsaro a Cremona grazie alle reti di Luppi e Diaw.

Per effetto di questo risultato, i granata dell'ex ct Ventura falliscono l'assalto al primato in classifica che resta a pannaggio del Benevento con 15 punti. La Salernitana aggancia invece Crotone, Empoli e Perugia a quota 14. Punto prezioso per il Frosinone, che sale a quota 6 punti.