Sampdoria, il bivio è tra De Biasi e Gattuso. Il Genoa conferma Andreazzoli

Giornata convulsa in casa Genoa, dove a partire dalla mattinata si sono rincorse indiscrezioni su un possibile esonero di Aurelio Andreazzoli. Il primo indizio è stato il rinvio dell'allenamento odierno, con conseguente viaggio a Milano del tecnico per incontrare Preziosi. Il quale, nel frattempo, sembrava essere orientato ad affidarsi all'esperienza di Francesco Guidolin. Quando ormai l'esonero sembrava imminente, nel tardo pomeriggio è arrivato il colpo di scena: dopo un confronto con Preziosi, Andreazzoli è stato confermato. D'altronde il tecnico dalla sua ha una squadra che ha sempre giocato, sono mancati solo i risultati. Dopo la sosta dovranno arrivare anche quelli.

Diversa invece la situazione sull'altra sponda della città, dove Massimo Ferrero ha già esonerato - tecnicamente è una risoluzione consensuale - Eusebio Di Francesco ed è ora alla caccia di un'alternativa a cui affidare la Sampdoria. Sfumato Pioli, prima scelta, ma ormai ufficialmente al Milan, la prima scelta del presidente del Doria è Rino Gattuso.

Non dovesse arrivare l'ok dell'ex tecnico del Milan, gli altri tre profili papabili per la Samp sono Gianni De Biasi, Gigi Di Biagio e Beppe Iachini. Nelle prossime ore verrà deciso il futuro di casa Sampdoria, che resta comunque molto nebuloso anche a livello societario dopo l'uscita definitiva della cordata rappresentata da Gianluca Vialli per l'acquisizione del club.