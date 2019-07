Sampdoria, pazza idea Nainggolan: lo vuole Di Francesco, ma l'ostacolo è l'ingaggio

Eusebio Di Francesco vuole Radja Nainggolan alla Sampdoria. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, il neo tecnico blucerchiato, che ha avuto modo di allenare il giocatore quando era alla guida della Roma, starebbe insistendo per il suo acquisto. Si tratta, tuttavia, di un'operazione molto difficile, ai limiti dell'impossibile e che potrebbe verificarsi solo al verificarsi di una determinata serie di condizioni. L'ostacolo principale è rappresentato dall'ingaggio.

Radja NainggolanGetty Images

Operazione possibile solo in prestito

Nainggolan guadagna 4,5 milioni di euro a stagione, uno stipendio oggettivamente troppo alto per i parametri della Sampdoria. I margini di manovra sono quindi molto ristretti e la situazione potrebbe sbloccarsi solo in prestito e solo se l'Inter contribuisse a pagare parte dell'ingaggio: è l'unico spiraglio in una trattativa che si preannuncia decisamente in salita.