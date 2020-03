Sannino lascia l'Ungheria: "Proverò a tornare in Italia via terra per riabbracciare mia moglie"

Dopo la quarantena e il ritorno in panchina dopo i famosi 14 giorni, Giuseppe Sannino ha lasciato l'Honved. Il club l'aveva sospeso in via precauzionale a metà febbraio, ma il tecnico non ha mai accusato sintomi legati al virus. Sannino ha deciso di risolvere consensualmente il contratto con la squadra ungherese, che sarebbe terminato il prossimo 30 giugno, e racconta i motivi dell'addio all'ANSA:

" Così non mi sento tranquillo e pertanto, di comune accordo con il club, ho deciso di rescindere. Si tratta di un momento particolare, con il mio staff siamo lontani dai nostri affetti e dalla famiglia. Tutti noi sentivamo il bisogno di tornare a casa "

Certo non sarà facile tornare in Italia e soprattutto a Varese, in Lombardia, la regione di gran lunga più colpita d'Italia:

" Spero di tornare a casa. Sarà un problema, cercheremo di farlo via terra, affittando un'automobile. Spero di riabbracciare mia moglie, i miei due figli e i miei due nipoti. Ho già fatto la quarantena, il tampone è risultato negativo, il mio vice ha rescisso già nelle scorse settimane ed è rientrato a Bergamo dove si era appena sposato "

I risultati sportivi passano in secondo piano in questo momento, il pensiero è solo alla salute:

" Viene prima di tutto, anche se dispiace perché eravamo in semifinale di Coppa d'Ungheria e vincere il torneo sarebbe stato importante, anche in ottica Europa League. Non ci voleva ma andiamo avanti e pensiamo al bene di tutti "