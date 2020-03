Per la seconda volta consecutiva in questa stagione, la migliore Juventus della stagione si è vista contro l’Inter. Dopo il 2-1 dell’andata a San Siro, la Juventus annienta le speranze scudetto dell’Inter infliggendo ai nerazzurri dell’ex Conte un 2-0 che non ammette repliche. Il tutto in un clima surreale a causa delle porte chiuse per l’emergenza Coronavirus e con l’incertezza riguardo a una possibile sospensione a tempo indeterminato del campionato.

Maurizio Sarri (Allenatore Juventus, Sky Sport)

" L’idea di partire con Dybala in panchina è una considerazione che abbiamo fatto ieri con lo staff, perchè partire con Cuadrado alto ci lasciava poi fuori Dybala e Douglas, quindi senza una soluzione più difensiva. Partire con Douglas ci lasciava in panchina tutte e due le soluzioni. Bastava mettere Danilo e spostare Cuadrado più alto, poi c'era Bernardeschi che comincia a stare bene, poi c'è sempre la carta Dybala che secondo me era importantissimo giocarsi nel momento decisivo della partita. Scudetto più vicino? E' una vittoria importante, ma è chiaro che in questo momento in teoria ci sono ancora 12 partite da giocare, quindi il percorso da fare è ancora lungo. La Juve si avvicina a quello che voglio io: stasera per energia molto di più, per qualità di gioco mi è piaciuta molto la Juve tra il primo e il secondo gol. Le scelte a centrocampo? Venivamo da una partita in cui la sensazione era di mancanza di energie nervose, di una squadra che si era un po' appiattita. Quindi siamo andati a scegliere dei giocatori che in allenamento in questo momento ci mostrano un livello energetico, sia a livello mentale che nervoso, alto. poi chiaramente sono scelte momentanee. in questo periodo abbiamo avuto questa sensazione, magari tra 15-20 giorni la sensazione può essere diversa. Abbiamo scelto soprattutto in base alla sensazione delle energie a disposizione, ma non tanto fisiche, proprio di energie nervose e mentali. Ramsey mezzala? Lui sostiene di aver bisogno di vedere più campo per avere i tempi di inserimento, quando si trova di spalle o di taglio si perde un attimino. Però c'è anche da dire che in questo momento rispetto a quando faceva il trequartista ha una condizione psico-fisica diversa. In questo ruolo effettivamente sta facendo bene. "

"Caos Serie A? Io parlo di calcio non di altro mi chiedo solo se..."

" La mia idea sull’emergenza e sul caos in Serie A? E' difficile. Se c'è una categoria di persone che a me fanno paura sono i tuttologi. Io faccio l'allenatore e posso parlare di argomenti che girano attorno al calcio. Qui si entra in argomenti in cui la mia conoscenza è troppo limitata per avere un'idea precisa di cosa sarebbe giusto fare. L'unica cosa che mi sono domandato oggi è se è giusto togliere due ore di divertimento e di svago alle persone che sono bloccate in casa e far rischiare qualcosa a tutti gli addetti ai lavori. Non lo so perché non sono in grado di valutare i rischi reali, quelli li possono valutare solo le persone che hanno competenza. Se ho visto paura? Non lo so. Ci vorrebbe una certezza sulla valutazione del rischio che le mie conoscenze non mi danno. Io faccio l'allenatore, mi sto adeguando, andiamo in giro per giocare a calcio quindi la sensazione della paura non ce l'hai. Poi quanto sia elevato questo rischio non lo so dire "