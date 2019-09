C'è un rapporto speciale, inspiegabile tra chi si presenta sul dischetto e chi deve proteggere la propria porta. Ognuno ha il suo modo di affrontarlo, di prendere la rincorsa o stare sulla linea: resta comunque il fatto che non è propriamente uno dei momenti più confortanti della vita di un calciatore. Chi, invece, sembra proprio trovarsi a suo agio è Andrea Consigli: il portiere del Sassuolo, con il calcio di rigore parato a Roberto Inglese nell'ultimo turno di Serie A è diventato il migliore nei top 5 campionati europei per penalty neutralizzati nel 2019. Oltre al centravanti dei crociati, l'estremo difensore neroverde ha collezionato altre vittime nella seconda parte della stagione passata: da aprile in poi aveva respinto i tentativi di Veretout (Fiorentina), Giaccherini (Chievo) e Ceravolo (Parma).

Il salvataggio contro gli emiliani non ha comunque evitato la sconfitta al Sassuolo, ma per il numero uno si tratta del 19esimo rigore sventato in carriera su 55. In pratica ogni tre rigori contro Consigli si supera, solo Handanovic è riuscito a far meglio con 23.

L'ex Atalanta ha superato in questa speciale classifica Alberto García del Rayo Vallecano che nel girone di ritorno de La Liga 18/19 ha collezionato tre salvataggi dagli undici metri e Baptiste Reynet del Tolosa che non si è fatto superare nello stesso numero di tentativi, l'ultimo da Angel Di Maria contro il PSG. Concludono la Top Five Stefano Sorrentino e Hugo LLoris, che non sono gli unici ad aver parato due tiri dal dischetto in questo anno solare ma hanno la miglior percentuale in relazione ai rigori subiti dalla propria squadra: rispettivamente il 50% (2 su 4) e 40% (2 su 5).